Bir telefondan beklediğiniz her şeyi fazlasıyla sunan Samsung Galaxy A33 ve özellikleri

"Fazla masraf yapmadan her işimi gören bir akıllı telefonum olsun." diyenlerdenseniz doğru adrestesiniz! Amiral gemisi modellere taş çıkartacak telefonlar kategorisinde yer alan Samsung Galaxy A33 5G, böyle bir cihaz isteyenler için oldukça iyi bir tercih. Öyleyse Samsung A33 5G inceleme yazımıza birlikte göz atmaya ne dersiniz? Cihaza dair tüm detayları öğrenmek istiyorsanız yazımızı okumadan geçmeyin, bizden söylemesi.

Samsung Galaxy A33 5G Cep Telefonu

Samsung Galaxy A33 5G'nin teknik özellikleri

Akıllı telefon pazarında önemli bir yeri bulunan Samsung markası, A33 modeliyle kullanıcılarının karşısına çıkıyor. Hem Android 12 işletim sistemiyle çalışan hem yüksek verimlilik sağlayan bir cihaz isteyenlerin tercih listesine girmeye aday cihazın her zevke hitap eden siyah, beyaz, turuncu ve mavi olmak üzere 4 farklı rengi bulunuyor. Android dünyasının yeni yıldızı olarak adlandırılan telefon, 6.4 inç büyüklüğündeki 2400x1080 piksel Süper AMOLED ekranıyla görüş açınızı genişletmeyi ve daha yüksek kaliteli bir ekran deneyimiyle sizi baş başa bırakmayı hedefliyor. 5000 mAh kapasiteli bataryası ve 25 W'a kadar çıkabilen hızlı şarj desteğiyle Samsung Galaxy A33, 2 günü bulan pil ömrü sayesinde sizi yalnız bırakmıyor. Cihazın 5 nm sekiz çekirdekli işlemcisi, oyunlarınızı daha akıcı kılmakla birlikte film veya videolarınızın keyfini saatlerce sürmenize yardımcı oluyor. 6 GB RAM kapasitesi ve 128 GB depolama alanıyla telefonunuzdaki tüm kişisel verilerinizi güvenle saklayabiliyorsunuz. Ayrıca ihtiyaç duyduğunuz anlar için ekstra alan sağlayan sanal RAM Plus, Samsung Galaxy A33 özellikleri arasında öne çıkıyor. Profesyonelleri aratmayan fotoğraflara imza atmak isteyenler için cihazın 48 MP çözünürlüklü Optik Görüntü Sabitleyici teknolojisi barındıran bir ana kamerası bulunuyor. Bu sayede kadrajınızda görmek istediğiniz tüm ayrıntılara yer verirken çok lensli kamera sistemiyle çektiğiniz kareleri üst seviyeye taşıyabiliyorsunuz. Günün neredeyse çoğunu telefonla geçirenler için ses sistemi de oldukça önemli. Bu yüzden dizi, film, video izlemeye bayılanlar veya yalnızca müzik dinlemeyi sevenler için ideal olan Dolby Atmos özelliği; kullanıcılara son derece berrak bir ses deneyimi yaşatıyor. WiFi 5, NFC ve Bluetooth 5.1 kablosuz bağlantı seçenekleriyle dilediğiniz cihazlarla hızlıca bağlantı kurmanıza olanak tanıyan ürün, aynı zamanda yüz tanıma ve parmak izi okuma sistemleriyle ultra güvenlik sağlıyor.

Samsung Galaxy A33 5G'nin avantajları ve dezavantajları

Samsung A33 özelliklerine bakıldığında sunduğu avantajlarla öne çıkmayı başarıyor.

Cihazın 2 güne varan şarj süresi, gün boyu telefonunu yanından ayırmayanlar için büyük bir avantaj sağlıyor.

Corning Gorilla Glass 5 teknolojisi ve olası darbelere karşı dayanıklı mat kaplamasıyla güvenli bir kullanım sunuyor.

1 metre derinliğe kadar 30 dakika boyunca suda kullanılabilen cihaz, su altındaki anlarınızı ölümsüzleştirmek için birebir.

WiFi 5, Bluetooth 5.1 ve NFC gibi kablosuz bağlantı olanaklarıyla zenginlik sağlıyor.

Bulundurduğu 1 TB'a kadar artırılabilir 128 GB hafızasıyla verilere telefonunuzda rahatlıkla yer açabiliyorsunuz.

Ekrana gömülü parmak izi okuyucusu ve yüz tanıma sistemiyle güvenlik konusundaki endişeleri de ortadan kaldırıyor. Bu sayede cihazınızın başkaları tarafından kurcalanmasını engelleyebiliyorsunuz.

Cihazın oyun tutkunlarını sevindirecek Game Booster özelliği ise oyun esnasında arka planda çalışan uygulamaları ve bildirimleri engelleyerek soluksuz bir oyun keyfi yaşatıyor.

90 Hz yenileme hızı, uygulamalar arasında hızlıca geçiş yapmanıza ve birçok oyunu kesintisiz oynamanıza olanak tanıyor.

Samsung Galaxy A33 kutu içeriğinde cihaz ile uyumlu bir şarj adaptörünün ve kulaklığın çıkmaması ürünün dezavantajlarından biri olarak görülüyor.

Samsung Galaxy A33 5G'yi kullananların yorumları

Samsung A33 kullananların yorumlarına bakıldığında cihazın orta segment sınıfında olmasına rağmen performans, batarya, kamera özellikleri açısından oldukça iyi bir konumda olduğu görülüyor. Özellikle akıllı telefonlarla et tırnaktan farksız olunan bu internet çağında cihazın hafif boyutunun kullanıcıları yüksek oranda memnun ettiği Samsung Galaxy A33 kullananların görüşleri arasında yer alıyor. Bunlarla birlikte cihazdaki 90 Hz ekran yenileme hızının sunduğu akıcılık, kamera sisteminin hızı ve kalitesi, hızlı şarj desteği gibi birçok özelliğiyle cihazın beklentileri karşıladığını belirtmek gerekiyor. Ancak Samsung Galaxy A33 5G; kutu içeriğinde şarj adaptörünün ve kulaklığının bulunmaması, hızlı ısınması gibi eksi yönleriyle bazı kullanıcıları hayal kırıklığına uğratmış.

Samsung Galaxy A33 5G'ye benzer ürünler

1. Xiaomi Poco M4 Pro

Teknolojik aletler konusunda oldukça başarılı bulunan Xiaomi markası, Poco M4 Pro modeliyle kullanıcılarının karşısına çıkıyor. Android 10 işletim sistemiyle çalışan cihaz, 256 GB dahili depolama alanıyla verileriniz için yer bulma konusunda sıkıntı yaşatmıyor. MediaTek Helio G96 işlemcisiyle uygulamalarınızın keyfini doyasıya çıkarabilmenize olanak tanırken 5000 mAh pil kapasitesiyle uzun batarya ömrü sunuyor. 64 MP ana kamerası ise fotoğraf severleri oldukça memnun ediyor.

2. Xiaomi Redmi 10

Yüksek performanslı bir akıllı telefon almak istiyorsanız Samsung Galaxy A33 ile benzer özelliklere sahip Xiaomi Redmi 10 tam size göre. MediaTek Helio G88 işlemcisiyle akıcı bir kullanım deneyimi yaşatırken 18 W hızlı şarj destekli 5000 mAh pil kapasitesiyle saatler süren kullanım olanağı sunuyor. Telefonda tasarıma öncelik tanıyanlar için ideal şıklıktaki bu cihaz, 50 MP dörtlü kamerasıyla kaliteli fotoğraflar çekmenize yardımcı oluyor.

Günün fırsatları için acele edin! İndirimlisi varken daha fazla ödemeyin! (30.07.2022)

Under Armour kadın ve erkek ürünleri

Ev ve yaşam ürünlerinde çok al az öde

Xiaomi Mi Smart air fryer 3.5 litre fritöz

Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop Pro beyaz akıllı robot süpürge

Samsung klimalar

Stanley termos ve soğutucu çantalar

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

3. Samsung Galaxy M33 5G

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

5G teknolojisiyle geliştirilen Samsung Galaxy M33 5G, Android işletim sisteminden vazgeçemeyenlerin ilk tercihi. Hem oyunların hem uygulamaların sorunsuz bir şekilde çalışmasına yardımcı olan cihaz, sekiz çekirdekli işlemcisiyle telefonunuzdan yüksek verim almanızı sağlıyor. 50 MP ana kamerası bulunan model ile harika karelere imza atabilirken ultra geniş açılı lensiyle kadrajınızı dilediğiniz kadar genişletebiliyorsunuz. 1 TB'a kadar artırılabilir hafızası ise kullanıcılarına büyük destek veriyor.

4. General Mobile GM21 Pro New Edition

6.67 inç büyüklüğündeki FHD+ ekranıyla benzersiz bir ekran deneyimi sunan General Mobile GM21 Pro, şık ve modern tasarımıyla ilgi odağı olan bir ürün. 6 GB RAM desteğinin sağladığı akıcılıktan vazgeçemeyeceğiniz cihaz, aynı zamanda Android 11 işletim sistemiyle çalışıyor. Ürünün 5000 mAh kapasiteli bataryası ve 128 GB hafızasıyla tam performans sağlıyor. Ayrıca 48 MP çözünürlüklü kamerası, istediğiniz anları saniyeler içinde ölümsüzleştiriyor.

5. Reeder P13 Plus

4 GB RAM desteğiyle bütün işlerinizi hızlıca halletmenize yardımcı olan Reeder P13 Plus, 2022 yılında adından sıkça söz ettirmeyi başarıyor. 4780 mAh bataryasıyla günün hangi saatinde olursanız olun her zaman yanınızda olacak cihaz, Android 11 işletim sistemiyle telefonunuzun her ayrıntısından keyif almanızı sağlıyor. 1600x720 çözünürlükteki ekranı beklentileri karşılayan bir görüntü kalitesi sunarken ürünün pahalı markaları andıran tasarımı dikkatleri üzerine çekiyor.

6. Oppo A16

Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

Orta segment olmasına rağmen sağladığı maksimum performansla kullanıcılarından tam not alan Oppo A16, 6.52 inçlik geniş ekranıyla telefon seçiminde ekrana önem verenler için biçilmiş kaftan. 720x1600 çözünürlüklü ekranı, kullanıcılarını daha net ve akıcı görüntülerle karşılıyor. Hafif yapısı ise saatler süren kullanımda bile avantaj sağlıyor. Fonksiyonel olduğu kadar tasarımıyla da göz dolduran bir telefon isteyenler için Oppo A16 modelinin fiyat performans ürünü olduğunu belirtmeden geçmeyelim.

7. Realme C25S

En kullanışlı akıllı telefonlar söz konusu olduğunda akla ilk gelen markalardan Oppo, Realme C25S modeliyle merak uyandırıyor. 6000 mAh ultra pil kapasitesi ve uygun fiyatıyla ortalamanın üzerinde bir akıllı telefon arayanları memnun ediyor. Hızlı şarj özelliğiyle ihtiyacınız olan en acil durumlarda bile gününüzü kurtarıyor. Ürünün 128 GB dahili kapasitesi sayesinde fotoğraf, video veya uygulamalarınız için gerekli olan alanı rahatlıkla açabiliyorsunuz.

8. Samsung Galaxy A32

En çok favoriye eklenen akıllı telefonlar listesinin baş tacı olan Samsung Galaxy A32, 128 GB depolama alanıyla geniş hafızalı cihaz arayanlar için en iyi alternatiflerden biri. Pastel tonlarındaki lavanta rengiyle hoş bir görüntü sergileyen ürün, büyük ekrandan hoşlananlar için 6.4 inçlik ekrana sahip. Beyaz, mavi, lavanta ve siyah olmak üzere 4 farklı renk seçeneğine sahip cihaz, her zevke hitap ediyor.

9. Elephone Px

Hassas ekranı ve bulundurduğu parmak izi okuyucuyla kullanıcılarının güvenlik konusundaki tereddütlerini ortadan kaldıran Elephone Px, 3300 mAh bataryası ve hızlı şarj desteği ile tam bir fiyat performans ürünü. 6.53 inçlik ekranıyla film keyfini sonuna kadar yaşamanıza yardımcı olan cihaz, NFC özelliğiyle başka modellerle rahatlıkla bağlantı kurabilme imkânı tanıyor. Elephone Px, ergonomik tasarımı ve bütçe dostu fiyatı ile telefonunu yenilemek isteyenler için ideal seçeneklerden biri.

10. Oppo Reno5 Lite

Kullanıcı memnuniyetinin en yüksek olduğu akıllı telefonlardan Oppo Reno5 Lite, fiyatından daha yüksek olan performansıyla sizi karşılıyor! Rakiplerine göre farklı bir tasarımla piyasaya çıkan ürünün 48 MP yapay zekâ destekli kamerasıyla harika işler çıkarabiliyorsunuz. Sekiz çekirdekli MediaTek Helio P95 işlemcisinden güç alan cihaz, kullanıcılarının daha canlı ve daha net görüntü talebini de oldukça iyi bir şekilde yerine getiriyor.

11. Casper Via X20

Tablet bilgisayar kategorisinde beğeni toplayan Casper markası, akıllı telefonlarıyla yüksek oranda talep görüyor. Casper Via X20'nin Android 10 işletim sistemiyle uyumlu sekiz çekirdekli işlemcisi sayesinde teknolojinin gücünü hissedebiliyorsunuz. 512 GB'ye kadar artırılabilir 128 GB dahili hafızasıyla verilerinizi güvenle korurken yeni fotoğraf, video ve uygulamalarınız için yer açmanıza yardımcı oluyor. Aynı zamanda oval kenarlarıyla avuç içine tam oturarak konforlu kullanım sunuyor.

12. Apple iPhone 11

Üst segment ürünler arasında yer alan Apple iPhone 11, kaliteden ödün vermeyenlere özel tasarlanan donanımı ve maksimum performansıyla kullanıcılarını hayal kırıklığına uğratmıyor. Yüz tanıma ve parmak izi okuyucu sistemleriyle kullanıcılarının güvenliğini düşünen marka, her modelinde olduğu gibi bu cihazında da karanlık ortamlarda bile gündüz çekilmiş fotoğraflar elde etmenizi sağlıyor. 30 dakika boyunca suda kalabilen Apple iPhone 11, tüm özellikleriyle oldukça kullanışlı bir ürün.

13. Vestel Venus E5

Akıllı telefon için fazla masraf yapmak istemeyenlerin yüzünü güldürecek bir ürün önerisiyle geldik. Son zamanlarda yükselişteki Vestel markasının öne çıkan Venus E5 akıllı telefon modeli, en çok tercih edilen ürünler listesine çoktan girdi. 32 GB hafızalı ve sekiz çekirdek işlemci cihaz, hız ve kalite konusunda kullanıcılarını yanıltmıyor. 3 GB RAM kapasitesiyle birçok uygulamayı hızlıca çalıştırabileceğiniz model, 3400 mAh batarya kapasitesine sahip.

14. Apple iPhone SE

Apple markasından vazgeçemeyen ama diğer modellerine göre daha uygun fiyatlı bir cihaz arayışında olanlar buraya! Apple iPhone SE ile bu arayışınıza son verebilirsiniz. 3 farklı renk seçeneğiyle kullanıcılarını karşılayan cihaz, 5G desteğiyle 2022 yılına damga vurdu. 2020 modeline göre 2 kat daha uzun süre oyun oynama olanağı tanıyan cihaz, 20 W'lık hızlı şarj desteğiyle de kullanıcılarına büyük avantaj sağlıyor.