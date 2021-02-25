HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. Bir tepsiye bin 386 baklava dilimi sığdırdı

Bir tepsiye bin 386 baklava dilimi sığdırdı

25.02.2021 17:54 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Bir tepsiye bin 386 baklava dilimi sığdırdı

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde yeni şubesinin açılışını yapan Gaziantepli baklava ustası Ahmet Özen, bir tepsiye tam bin 386 dilim baklava sığdırdı. Dünyanın en küçük baklavasını yaptığını belirten Özen, Guinness Rekorlar Kitabı için başvuruda bulundu.

Serdivan Çark Caddesi’nde yeni şubesinin açılışına özel olarak işletmenin mutfağına giren ve dünyanın en küçük baklavasını yapan baklava ustası Ahmet Özen, standart bir tatlı tepsisi içerisine tanesi yaklaşık 2,5 gram gelecek büyüklükte bin 386 dilim fıstıklı baklava yaptı. 40 kat baklava hamuru ile yapılan fıstıklı baklava görenlerin ilgisini çekti. Normal bir baklava tepsisiyle karşılaştırıldığında aradaki büyük farkın hemen ortaya çıktığını belirten Özen, “Bu baklavayı dünyada ilk kez bir Türk usta yaptı. Zaten bu bizim tatlımız” dedi.

a913c18d0f83b5c0aea6287e1e5120c0

İki tepsi arasındaki farkı gösteren Özen, “33 yıldır baklava ustasıyım. Hep düşündüğüm şey en küçük baklavayı yapmaktı. 40 kat hamuru üst üste koyarak yaptım. Dilimi tarttım, 2,5 gram geldiğini gördüm. Dünyanın en küçük baklavasını yaptım ve Guinness Dünya Rekorlarına girebilir miyim diye araştırdım ve başvuru yaptım. Dünyanın en küçük baklavası, en küçük tatlı. Dilimi sadece 10 kalori. Normalde 1 kilo baklavada 24 dilim çıkarken bunda yaklaşık 400 dilim baklava var. Bir tepside ise bin 386 dilim tatlı var” diye konuştu.

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Soner Sarıkabadayı'dan sosyal medyayı sallayan paylaşım! Soner Sarıkabadayı'dan sosyal medyayı sallayan paylaşım!
Şöhreti sınırları aştı! Öterken bayılan horoz dünya basınındaŞöhreti sınırları aştı! Öterken bayılan horoz dünya basınında
Mali müşavir nasıl olunur? Yeminli, serbest veya devlette mali müşavir olma yolu!Mali müşavir nasıl olunur? Yeminli, serbest veya devlette mali müşavir olma yolu!
Anahtar Kelimeler:
baklava tarifi

En Çok Okunan Haberler

Gelen kargoyla hayatının şokunu yaşadı

Gelen kargoyla hayatının şokunu yaşadı

İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Kanal İstanbul' yanıtı

İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Kanal İstanbul' yanıtı

Yıllar sonra gelen itiraf! Son hali olay oldu

Yıllar sonra gelen itiraf! Son hali olay oldu

Gram altında 425 TL tahmini!

Gram altında 425 TL tahmini!

Berat Albayrak'la ilgili flaş iddia! '5 bakan değişebilir'

Berat Albayrak'la ilgili flaş iddia! '5 bakan değişebilir'

Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim ve sınavlarla ilgili açıklama

Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim ve sınavlarla ilgili açıklama

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Gara’da teslim olan teröristlerin itirafları ortaya çıktı

Gara’da teslim olan teröristlerin itirafları ortaya çıktı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

'Bana bir şey olmaz' deyip tetiğe bastı, hayatını kaybetti

'Bana bir şey olmaz' deyip tetiğe bastı, hayatını kaybetti

İstanbul için flaş '1 Mart' açıklaması!

İstanbul için flaş '1 Mart' açıklaması!

Yunan F-16'lardan Türk gemisine taciz!

Yunan F-16'lardan Türk gemisine taciz!

Diğer Haberler

Yürekleri burktu: Sahipleri tarafından satılan köpekler gözyaşlarını yaladı

Satışa çıkarılan köpekler birbirlerinin gözyaşlarını yaladı!

Babasının küllerini bulmak için ilan verdi!

Babasının küllerini bulmak için ilan verdi!

Öterken bayılan Denizli horozunun ünü sınırları aştı

Şöhreti sınırları aştı! Öterken bayılan horoz dünya basınında

Burnuna sıkan kadının cinsel isteği zirve yapıyor!

İki fısfısla cinsel istek 'zirve' yapıyor!

19 yaşındaki ikizler aynı anda cinsiyet değiştirerek 'ilk' oldu!

19 yaşındaki ikizler aynı anda cinsiyet değiştirerek 'ilk' oldu!

Çaydanlık şakası yapan kuzenini kovalarken televizyonu kırdı

Çaydanlık şakası yapan kuzenini plazma televizyonla kovaladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.