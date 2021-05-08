Bir torba şekerden bile daha hafifti, ''Doktorlar yaşamaz'' dedi, mucizeyi başardı

ABD'nin Kalifornia eyaletinde yaşayan 32 yaşındaki 4 dört çocuk annesi Dulce Munoz, son doğumunda bir dizi talihsiz olay ve sonunda mucizelerle karşılaştı. İki düşük yaptıktan sonra oğlu Jayden'e hamile kalan Munoz'a rahmindeki zayıflık nedeniyle bebeği taşımayacağı söyledi.

Ancak anne bebeği ne olursa olsun bebeğini doğurmaya kararlıydı. 16 haftalık hamileyken serklaj dikişiyle gebeliğe devam eden anne, 23. haftada erken doğum yapmak zorunda kaldı.

DOKTORLAR YAŞAMA İHTİMALİ VERMEDİ

Henüz 23. haftada doğuma giren anneye doktorları doğumu sonlandırma kararı bile sundu çünkü doktorlar bebeğin hayatta kalma ihtimalini göz önünde bulundurmuyordu. Ancak anne bunu yine kabul etmedi.

''EN İYİ SEÇENEK KÜRTAJ'' DENİLDİ

Dulce bebeğinin yaşam ile ölüm arasında olduğu o anları şöyle anlattı: Sularım geldiğinde doktora koştum ama 23. haftada olduğu için yapabilecekleri bir şey olmadığını, en iyi seçeneğin kürtaj yaptırmak olduğunu söylediler. Eğer onu doğurursam bebeğin sakat olacağını ve bir sürü sağlık sorunu olacağını söylediler. Hastanede 3 günümü de ağlayarak geçirdim. O hareket ediyordu ve bu çok vicdansızca olurdu.''