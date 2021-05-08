Bir torba şekerden bile daha hafifti, ''Doktorlar yaşamaz'' dedi, mucizeyi başardı

ABD'nin Kalifornia eyaletinde yaşayan 32 yaşındaki 4 dört çocuk annesi Dulce Munoz, son doğumunda bir dizi talihsiz olay ve sonunda mucizelerle karşılaştı. İki düşük yaptıktan sonra oğlu Jayden'e hamile kalan Munoz'a rahmindeki zayıflık nedeniyle bebeği taşımayacağı söyledi.
Ancak anne bebeği ne olursa olsun bebeğini doğurmaya kararlıydı. 16 haftalık hamileyken serklaj dikişiyle gebeliğe devam eden anne, 23. haftada erken doğum yapmak zorunda kaldı.
Henüz 23. haftada doğuma giren anneye doktorları doğumu sonlandırma kararı bile sundu çünkü doktorlar bebeğin hayatta kalma ihtimalini göz önünde bulundurmuyordu. Ancak anne bunu yine kabul etmedi.
Dulce bebeğinin yaşam ile ölüm arasında olduğu o anları şöyle anlattı: Sularım geldiğinde doktora koştum ama 23. haftada olduğu için yapabilecekleri bir şey olmadığını, en iyi seçeneğin kürtaj yaptırmak olduğunu söylediler. Eğer onu doğurursam bebeğin sakat olacağını ve bir sürü sağlık sorunu olacağını söylediler. Hastanede 3 günümü de ağlayarak geçirdim. O hareket ediyordu ve bu çok vicdansızca olurdu.''
Doktorundan acımasız bir teşhis alan Dulce, prematüre bebeklerle çalışan yakınlardaki bir hastaneye sevk edildi ve iki gün sonra doğum yaptı. Doğum yaptıktan sonra başka bir hastaneye daha sevk edilen anne ve bebeği Jayden, 'aşırı derecede erken' olarak sınıflandırıldı ve bu nedenle hayatta kalma şansının sadece yüzde 30 olduğu kabul edildi.
Jayden hayatının ilk yılını hastaneden çıktıktan sonra bile oksijen tüpüne bağlı geçirdi ve ebeveynleri oksijen seviyelerini ve kalp atış hızını sürekli izlemek zorunda kaldı.
Aşırı prematüre olması nedeniyle akciğerleri düzgün bir şekilde oluşmamıştı, bu nedenle her zaman bir ventilatörde olması gerekiyordu ve ayrıca çok zayıftı ve enfeksiyona yatkındı, bu da hastanede kaldığı süre boyunca yedi kan transfüzyonu geçirmesine neden oldu.
Anne Dulce, '''Beni onu görmeye götürdüklerinde ne bekleyeceğimi bilemedim. Gerçekten korkmuştum. O kadar küçüktü ki, üç aylık olana kadar onu tutmamıza bile izin verilmedi'' diyor.
Bir yıllık iniş ve çıkışların ardından Jayden, sürekli izlenmek zorunda olmadığı bir aşamaya ulaştı ve büyümeye ve gelişmeye başladı. Jayden artık mutlu ve sağlıklı bir yaşam tarzı yaşıyor. Hiçbir sağlık sorunu bulunmayan ve üç yaşında olan çocuk artık ailesinin mucizesi olarak tanımlanıyor.