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  4. Bir tur kaydıraktan kaymama cezası vermişti! Kocaeli'de velilerden öğretmene darp

Bir tur kaydıraktan kaymama cezası vermişti! Kocaeli'de velilerden öğretmene darp

29.04.2022 16:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de bir okulda sınıf öğretmeni olan Betül Çelik velilerin saldırısına uğradı. Öğrencilerden birinin yaramazlık yapması sonucu bir tur kaydıraktan kaymama cezası veren Çelik, polis merkezine giderek velilerden şikayetçi oldu. Velilerin ifadelerini alan polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Bir tur kaydıraktan kaymama cezası vermişti! Kocaeli'de velilerden öğretmene darp

Olay, dün Kocaeli'nin Körfez ilçesinde Atalar Mahallesi'nde bulunan Nene Hatun İlköğretim Okulu'nun karşısındaki Hüseyin Avni Şirin Parkı’nda meydana geldi. Öğretmen Betül Çelik 1'inci sınıf öğrencilerini Beden Eğitimi dersinde oyun oynamaları için parka götürdü. Bu sırada öğrencilerden biri yaramazlık yapınca öğretmen Çelik, öğrenciye bir tur kaydıraktan kaymama cezası verdi. Öğrenci bu duruma sinirlenince evine gitmek istedi.

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BİR TUR KAYDIRAKTAN KAYMAMA CEZASINA VELİLERDEN DARP

Öğretmen Çelik, öğrenciyi kucağına alarak evine gitmesine engel oldu. Bu olaya tanık olan 2 kadın veli, öğretmeni darbetti. Betül Çelik polis merkezine giderek velilerden şikayetçi oldu. Velilerin ifadelerini alan polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Olay sonrası darbedilen öğretmene, meslektaşları ve sendika üyeleri okul bahçesinde toplanarak destek verdi.

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(DHA)

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