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Bir ülke bunu konuşuyor! Yangın tatbikatı faciayla sonuçlandı: Ölü ve yaralılar var

23.06.2023 19:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güneydoğu Asya ülkesi Tayland'ın başkenti Bangkok'ta bir okulda yapılan tatbikat sırasında yangın tüpü patladı. Patlama sonucu 1 öğrenci hayatını kaybederken 29 kişi ise yaralandı. İşte haberin detayları...

Bir ülke bunu konuşuyor! Yangın tatbikatı faciayla sonuçlandı: Ölü ve yaralılar var

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta bulunan Rajavinit Mathayom Okulu'nda bugün sabah saatlerinde, bir yangın tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikat sırasında yangın söndürme tüplerinden biri şiddetli şekilde patladı. Aniden patlayan tüp, tatbikatı izleyen bir grup öğrencinin üzerine savruldu. Kazanın yaşandığı bölgeye birçok ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerinde 1 öğrenci hayatını kaybederken, 29 öğrenci de yaralandı.

Yaralı öğrencilerin hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenilirken, 1 öğrencinin vücudunda şarapnel parçaları nedeniyle kanamalı yaralanma olduğu bildirildi.

Görgü tanığı bazı öğrenciler verdikleri ifadede tatbikat sırasında yaşanan patlamanın şiddetiyle bazı itfaiye görevlilerin ve öğrencilerin çevreye savrulduğunu belirtirken, patlayan tüpün yaklaşık 10 metre mesafedeki bir erkek öğrencinin yüzüne çarptığını söyledi.

7 KİŞİ GÖZALTINDA

Tayland Polis Amiri Thiti Saengsawang yaptığı açıklamada, Rajavinit Okulu'nun bahçesinde sabah saatlerinde yaşanan patlama sonucu 18 yaşındaki 1 erkek öğrencinin yüzüne aldığı darbe sonucu olay yerinde hayatını kaybettiği ve kaza ile ilgili sorumlu 7 kişinin gözaltına alındığını aktardı.

Tayland Eğitim Bakanı Trinuch Thienthong öğle saatlerinde olayın yaşandığı okulu ziyaret ederek incelemelere katıldı ve konu ile ilgili bilgi aldı. Hayatını kaybeden öğrencinin ailesine başsağlığı dileyen Thienthong, yaşanan kazada yangın tüpünün güneş altında uzun süre bekletilmiş olması veya bakımsız olması ihtimali üzerinde durulduğunu belirtti.

Yaşanan trajik olay ülkede büyük yankı uyandırırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
patlama Tayland tatbikat

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