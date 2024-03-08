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  4. Bir yandan sabah programları, bir yandan MOSSAD casusluğu! Eski emniyet amiri Hamza Turhan Ayberk de dahil olmuştu; adliyeye sevk edildiler

Bir yandan sabah programları, bir yandan MOSSAD casusluğu! Eski emniyet amiri Hamza Turhan Ayberk de dahil olmuştu; adliyeye sevk edildiler

08.03.2024 11:58
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Sabah programlarında boy gösterip bir yandan da topladığı bilgiyi MOSSAD'a satan eski emniyet amiri Hamza Turhan Ayberk'in foyası geçtiğimiz günlerde ortaya çıkmıştı. Patlak veren skandalda yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son gelişmeyle birlikte Ayberk'ten yeni görüntüler de geldi.

Bir yandan sabah programları, bir yandan MOSSAD casusluğu! Eski emniyet amiri Hamza Turhan Ayberk de dahil olmuştu; adliyeye sevk edildiler

İsrail Dış İstihbarat Servisi MOSSAD'a bilgi sızdırmak suçuyla İstanbul'da gözaltına 7 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

ÇAPRAZ SORGUYA ALINDILAR

Edinilen bilgiye göre, edindikleri bilgileri MOSSAD'a satan, aralarında bir özel dedektifin de bulunduğu 7 şüpheli, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul Emniyet Müdürlüğünün düzenlediği ortak operasyonla yakalanarak gözaltına alınmıştı.

ISTANBUL---MOSSAD’A-BILGI-SIZDIRAN-7-SUP_23098 (2)

İsrail dış istihbarat servisi MOSSAD'a bilgi ve belge sattıkları iddia edilen şüphelilerin sorguları tamamlandı. TEM Şube'de salı gününden bu yana çapraz sorguya alınan, aralarında FETÖ/PDY üyesi bir ihraç polis ile hücrenin başındaki eski emniyet amiri Hamza Turhan A.'nın da olduğu 7 şüpheli adliyeye sevk edildi.

NE OLMUŞTU?

Orta Doğu ve Filistinli kişi ve kurumlarla ilgili derledikleri bilgileri MOSSAD'a sattıkları iddia edilen şüphelilere yönelik operasyonda 7 şüpheli yakalanmış, şüphelilerden birinin televizyonlarda sabah programlarına katılan eski emniyet amiri Hamza Turhan A. olduğu ve MOSSAD'ın bu kişiyle "Victoria" kod adlı ajanı üzerinden temasa geçtiği tespit edilmişti.

MİT, özel dedektiflik yaptığı belirtilen Hamza Turhan A'nın para karşılığı MOSSAD'a bilgi sızdırdığını belirlemiş ve bilgi temini için aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu kişilerden ekip kurduğunu ortaya çıkarmıştı.

ISTANBUL---MOSSAD’A-BILGI-SIZDIRAN-7-SUP_23098 (2)

Yapılacak işlerle ilgili Belgrad'da 2019'da MOSSAD'dan eğitim aldığı öğrenilen Hamza Turhan A.'nın İsrail gizli servisi tarafından önce basit işlerde kullanıldığı ve daha sonra servisin yönlendirmesiyle gizli haberleşme uygulamaları kullanırken, resmi kayıtlara yansımaması için ödemeleri de kripto para cinsinden aldığı belirlenmişti.

Bilgi sızdırmanın yanı sıra tehdit ve takip eylemlerinde de bulunduğu öne sürülen Hamza Turhan A.'nın, hedefindeki kişilerin araçlarına yerleştirdiği takip cihazıyla konumlarını anlık olarak MOSSAD'a aktardığı, bu kişileri taciz ettiği ve zaman zaman tehditlerde bulunduğu iddia edilmişti.

Operasyonun detaylarında ise bazı Filistinliler ve bu kişilere ait şirketlerin bilgilerini para karşılığı MOSSAD'a sızdırdığı belirlenen 8 şüphelinin kimlik ve adreslerini tespit eden ekipler, düzenledikleri operasyonda 7 zanlıyı yakalanmıştı.

Şüpheliler arasında meslekten ihraç edilen eski emniyet amiri Hamza Turhan A.'nın da bulunduğu ve bu kişinin sosyal medyada İsrail aleyhine birçok paylaşımı olduğu belirlenmiş, zanlılardan daha önce FETÖ'den ihraç olan polis İsmail K.'nin de edindiği bilgileri MOSSAD'a ilettiği ortaya çıkmıştı.

Ayrıca İsmail K.'nin evinde yapılan aramada ise 4,5 kilogram kokain ile hassas terazi ele geçirilmişti. Yakalanan Özkan Ş.'nin polislikten ihraç edildiği, Ömer Burak G.'nin kendi isteğiyle istifa ettiği, Ercan K.'nin de emekli polis olduğu öğrenilmiş, Mehmet Y.'nin vergi dairesi çalışanı olduğu, Funda K.'nin de özel sektörde çalıştığı bilgisine ulaşılmıştı. (İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Mossad
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