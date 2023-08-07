HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. "Bıraksaydı, sürüklenip ölebilirdi” Bir dalla hayata tutundu! "Ne işin vardı kızım orada"

"Bıraksaydı, sürüklenip ölebilirdi” Bir dalla hayata tutundu! "Ne işin vardı kızım orada"

07.08.2023 12:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’da kayalıklardan düştüğü Düden Çayı’nda mahsur kalan Esengül Yenenç'i (23) tehlikeye aldırmadan akıntılı çaya giren itfaiye ekipleri kurtardı. Genç kadın, "Abiler bana dala tutunma demeseydi gitmiştim. Su çok soğuktu” dedi. Yenenç'e yardım etmeye çalışan bir kişi ise "O dala yaklaşık 30-35 dakika sıkı sıkı tutunmasını sağladım... O dalı bıraksaydı, sürüklenip ölebilirdi” diye konuştu. Öte yandan komşularından Yenenç'e "Ne işin vardı kızım orada" tepkisi geldi.

"Bıraksaydı, sürüklenip ölebilirdi” Bir dalla hayata tutundu! "Ne işin vardı kızım orada"

Olay, saat 09.15 sırasında Kepez ilçesi Habipler Mahallesi 5721 Sokak alt tarafından geçen Düden Çayı’nda meydana geldi. 23 yaşındaki Esengül Yenenç, çayın kayalık bölgesinden dengesini kaybederek suya düştü. Sürüklenmeye başlayan kadın şans eseri kenarda suya uzanan ağaç dallarına tutunmayı başardı. Kadının “İmdat” çığlıklarını duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

AW002865_02

İhbarla bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Makilik alandan çaya inen itfaiye hemen kadını kurtarmak için çalışma yapmaya başladı. İlk önce botla kurtarma yapmak isteyen ekip, kadının dalı bırakma ve zaman kaybı nedeniyle ikinci planı devreye soktu.

AW002865_03

Dalgıç kıyafeti giyen itfaiye ekibi, akıntılı ve yosunlu çaya atladı. İp ve simitle kadının yanına ulaşan itfaiye eri önce kadını sakinleştirdi. Daha sonra simite giren kadın karadaki ekipler tarafından kıyıya çekildi.

AW002865_04

Bir hayli bitkin görünen kadın, “Sizlerden Allah razı olsun, Allah’ım sizlere uzun ömür versin” diyerek mutluluğunu dile getirdi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan kadın, daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.

AW002865_05

"DALA TUTUNMASAM GİTMİŞTİM"

Kendisini kurtaran ekiplere teşekkür eden Yenenç,” Çayın yukarısına tuvalete gitmiştim. Oradan suyun içine düştüm. Abiler bana dala tutunma demeseydi gitmiştim.Su çok soğuktu” dedi.

AW002865_06

"DALA TUTUNMASINI SÖYLEDİM"

Kadına yardım etmeye çalışan Nurettin Özsevinç, “ Bir çığlık duydum. Hemen aşağı indim. Uzun bir sopa getirdim. Ama yetişmedi. Ben suya girmedim kurtaramayabilirim diye. Polisi aradık. Kadının o dala yaklaşık 30-35 dakika sıkı sıkı tutunmasını sağladım. “Bırakma” ekipler geliyor diye telkin ettim. O dalı bıraksaydı, sürüklenip ölebilirdi” diye konuştu.

AW002865_07

Öte yandan yukarıya çıkarılan Yenenç'e, komşuları, "Ne işin vardı kızım orada" diyerek tepki gösterdi.

AW002865_08

AW002865_09

AW002865_10

AW002865_11

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yürekleri ağızlara getiren olay... Az kalsın canlarından oluyorlardı!Yürekleri ağızlara getiren olay... Az kalsın canlarından oluyorlardı!
Yeni varyant yayılıyor: Eris mercek altında! Barbie ve Oppenheimer detayı... Yeni varyant yayılıyor: Eris mercek altında! Barbie ve Oppenheimer detayı...
Dikkat çeken '5 yıl' mesajı: "Ama İstanbul'da ama başka bir yerde..."Dikkat çeken '5 yıl' mesajı: "Ama İstanbul'da ama başka bir yerde..."
Anahtar Kelimeler:
antalya

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Londra metrosunda ilginç görüntüler! Türk dizisi açıp izledi

Londra metrosunda ilginç görüntüler! Türk dizisi açıp izledi

Levi's, Merrell, Adidas... Ünlü moda markalarında %40'a varan indirim

Levi's, Merrell, Adidas... Ünlü moda markalarında %40'a varan indirim

Mafyaların fidye gerilimi mezarlığa sıçradı! Mezardan çıkarttılar

Mafyaların fidye gerilimi mezarlığa sıçradı! Mezardan çıkarttılar

Resmen yol yarıldı! Araç içine böyle düştü

Resmen yol yarıldı! Araç içine böyle düştü

Rahat, şık, kaliteli, uygun fiyatlı... Kullanıcılarından tam not alan boxer setini sizin için inceledik

Rahat, şık, kaliteli, uygun fiyatlı... Kullanıcılarından tam not alan boxer setini sizin için inceledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.