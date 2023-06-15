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Biraz bitter, biraz fındık, bolca sevgi: Bayramda misafirlerinizi mest edecek çikolataları evinizde yapabilirsiniz

13.06.2023 18:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bayram yaklaştı, pek çok hazırlığın da telaşı başladı. Bayramların biricik ikramı olan çikolataların evde yapım tariflerini araştıranlar için şimdi sıra, tüm malzemeleri toplamada. Siz de en lezzetli çikolatalarla bayram sohbetlerini güzelleştirmeye hazır olun. Çünkü ihtiyacınız olan ürünlerin listesini sizin için hazırladık! İşte bayramda kendi çikolatanızı yapmak için kullanmanız gereken malzemeler!

Biraz bitter, biraz fındık, bolca sevgi: Bayramda misafirlerinizi mest edecek çikolataları evinizde yapabilirsiniz

Çikolata tüketmek mutluluk hormonunu yükseltiyor. Bu yüzden kakaodan fındığa, kurutulmuş meyvelerden öğütülmüş kahveye kadar mideleri bayram ettiren lezzetli bir çikolatada olması gereken bütün malzemeleri sizin için derledik. Gelin, en güzel çikolata tarifleriniz için özel olarak seçilmiş malzeme listemize birlikte bakalım!

1. Mutfağınızdaki olmazsa olmazlardan: Güzel Ada Gıda Organik Ham Kakao

Biraz bitter, biraz fındık, bolca sevgi: Bayramda misafirlerinizi mest edecek çikolataları evinizde yapabilirsiniz

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Kakao, çikolatalar için olmazsa olmazlardan. Sağlıklı oluşu ve lezzetiyle ev yapımı çikolataların yapımında tercih edilen Güzel Ada Gıda Organik Ham Kakao hem organik hem glütensiz; aynı zamanda koruyucu ve katkı maddesi de içermiyor. Siz de işlenmemiş malzemelerden üretilen Güzel Ada markalı ham kakao sayesinde evinizin mutfağında yağ ve şeker oranı düşük çikolatalar yapabilirsiniz.

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2. Vitamingo Çifte Kavrulmuş Fındık mutfakta pratiklik kazandırıyor

Biraz bitter, biraz fındık, bolca sevgi: Bayramda misafirlerinizi mest edecek çikolataları evinizde yapabilirsiniz

Yapısında bol miktarda lif barındıran, lezzeti tartışmasız Vitamingo Çifte Kavrulmuş Fındık, en güzel bayram çikolatası ikramlarınızı hazırlamanız için 1000 gramlık ambalajında sunuluyor. Özel çifte kavrulmuş fındık içi şeklinde üretilmiş bu paket, çikolatanıza lezzetli bir dokunuş katıyor. Ambalajında bulunan kilitleme sistemi ise fındığın havayla temasını keserek ilk günkü gibi kalmasını sağlıyor. Bayram çikolatanızı yaparken fındıklı çikolata tarifi denemeli ve bu ürüne bir şans vermelisiniz!

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3. Gaziantep'ten mutfağınıza gelen: Online Çiftçi Toz Antep Fıstığı

Biraz bitter, biraz fındık, bolca sevgi: Bayramda misafirlerinizi mest edecek çikolataları evinizde yapabilirsiniz

Baklava veya çikolata fark etmeksizin her türlü bayram tatlısına yakışan Antep fıstığı, Online Çiftçi sayesinde toz hâlindeki formuyla mutfaktaki yerini alıyor. Üstelik Online Çiftçi Toz Antep Fıstığı, Gaziantep yöresinin üretimi ve tamamen doğal. Eğer güzel bir bayram sabahında çocukları veya aile büyüklerini Antep fıstıklı ev yapımı çikolatalarla mutlu etmek istiyorsanız bu ürünü kaçırmamalısınız!

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4. İpek Değirmen Çekirdeksiz Sarı Üzüm lezzetiyle hayran bırakıyor

Biraz bitter, biraz fındık, bolca sevgi: Bayramda misafirlerinizi mest edecek çikolataları evinizde yapabilirsiniz

Kuru üzüm hangi tatlıya yakışmaz ki? Ev yapımı, bol malzemeli bir bitter çikolatanın lezzetine lezzet katabilir. İpek Değirmen Çekirdeksiz Sarı Üzüm, herhangi bir boyutta hazırlayacağınız çikolatalarınız için ideal büyüklükte paketlenmiş, taptaze tanelerle sunuluyor. Yüksek besin değeri ve lezzetiyle tadanları hayran bırakacak ev yapımı çikolatalarınız için İpek Değirmen Çekirdeksiz Sarı Üzüm'ün mutfağınızdaki yerini şimdiden hazırlamalısınız!

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5. Görünümüyle akılda kalıcı çikolatalar için: Dr. Oetker Dekor Pasta Süsü Konfeti

Biraz bitter, biraz fındık, bolca sevgi: Bayramda misafirlerinizi mest edecek çikolataları evinizde yapabilirsiniz

Özenle hazırladığınız bayram çikolatalarınıza neşeli ve etkileyici bir görünüm kazandırmak Dr. Oetker Dekor Pasta Süsü Konfeti ile çok kolay! İster çikolata ister pasta süslerken kullanabileceğiniz, rengârenk ve yenilebilir tatlı süsleri ile hafızalarda yer eden çikolatalara imzanızı atacaksınız. Bu bayramda tüm misafirlerinizi onların ilgisini çekecek, benzersiz bir ev yapımı çikolatayla karşılayabilirsiniz; denemeden geçmeyin, deriz!

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6. Sağlıklı bir çikolata deneyimi yaşatan: Nescafe Gold Kafeinsiz Çözünebilir Kahve

Biraz bitter, biraz fındık, bolca sevgi: Bayramda misafirlerinizi mest edecek çikolataları evinizde yapabilirsiniz

Nescafe Gold Kafeinsiz Çözünebilir Kahve ile özenle hazırlayacağınız, kahveli bayram çikolatası tariflerinde sağlığınızı da düşünerek işe koyulabilirsiniz. Kafeinsiz üretilmiş ve damakta yumuşak bir tat bırakan bu ürünle yaptığınız, ev yapımı çikolatalarınız sayesinde misafirlerinize kafeinsiz kahveli çikolata deneyimi yaşatabilirsiniz.

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7. Minilitre Soğuk Sıkım Hindistan Cevizi Yağı ile mutfağınızda çikolata yapmak çok kolay

Biraz bitter, biraz fındık, bolca sevgi: Bayramda misafirlerinizi mest edecek çikolataları evinizde yapabilirsiniz

Hindistan cevizi yağıyla evinizin mutfağında kaliteli çikolatalar yapmak çok kolay. Üstelik Minilitre Soğuk Sıkım Hindistan Cevizi Yağı %100 doğal! Hiçbir koruyucu ve katkı maddesi içermeyen bu Hindistan cevizi yağını benmari usulü eriterek çikolata tariflerinize ekleyebilirsiniz. Yapım aşamasında size büyük ölçüde pratiklik katacak bu ürünü yapacağınız çikolatalarda denemeye başlamanızı tavsiye ederiz.

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8. Çikolatalarınızda tatlı bir sürpriz: Vitaly Gurme Elma, Çilek ve Muz Kurusu

Biraz bitter, biraz fındık, bolca sevgi: Bayramda misafirlerinizi mest edecek çikolataları evinizde yapabilirsiniz

Vitaly Gurme Elma, Çilek ve Muz Kurusu'nun sağlıklı atıştırmalıklar olmasının yanı sıra çikolatayla lezzet uyumu mükemmel. Katkı maddesi, koruyucu, renklendirici ve ilave şeker içermeyen bu ürün, ev yapımı çikolatalar için doğru bir seçim. Bayramda tüketilen tatlıların başında çikolata olduğu düşünüldüğünde bu ürünlerle yapılan çikolatalar sağlıklı bir tercih olabilir. Siz de elma, çilek ve muz taneli ev yapımı çikolatalarla sevdiklerinize tatlı bir sürpriz yapabilirsiniz.

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9. SİLİCOLİFE Kalpli Çikolata Kalıbı ile bayramda sevginizi gösterin

Biraz bitter, biraz fındık, bolca sevgi: Bayramda misafirlerinizi mest edecek çikolataları evinizde yapabilirsiniz

SİLİCOLİFE Kalpli Çikolata Kalıbı, ile çikolata harcınıza rahatlıkla şekil verebilirsiniz. Ayrıca bu bayramda sevdikleriniz için kalp şeklinde çikolatalar hazırlayarak onlara sevginizi gösterebilirsiniz. Plastik içermeyen bu ürün, gıda temasına son derece uygun. -30 ile +230 derece ısıya dayanıklı olan bu çikolata kabını dilediğiniz sıcaklıkta kullanabilir, kullanışlı yapısı sayesinde çikolatalarınıza şekil verme işlemini kolaylaştırabilirsiniz.

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10. Çikolata yemenin eğlenceli hâli: Mutfak Büyük Harfler Silikon Çikolata Kalıbı

Biraz bitter, biraz fındık, bolca sevgi: Bayramda misafirlerinizi mest edecek çikolataları evinizde yapabilirsiniz

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Mutfak Büyük Harfler Silikon Çikolata Kalıbı kolay kullanımıyla sizi, şekliyle çocukları mutlu ediyor. Bulaşık makinesinde veya elde yıkanabilen bu ürün, işiniz bittikten sonra hızlıca temizlenebilir olmasıyla çok kullanışlı. Silikondan yapılmış olan bu çikolata kalıbı, uzun süreli kullanımlar için uygun. Tatlı yemenin eğlenceli hâlini harf şeklindeki silikon kalıplarla doyasıya yaşayabilir, misafirlerinize ve çocuklarınıza tatlı harfler sunabilirsiniz!

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