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Birbirinden güzel 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları 2022! Kısa, uzun ve resimli 30 Ağustos mesajları ve sözleri!

30.08.2022 06:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Her sene olduğu gibi bu yıl da 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları vatandaşlar tarafından internette araştırılıyor. Bu sene, büyük zaferin 100. yıl dönümü olması, günün önemini daha da artırırken, 30 Ağustos coşkusunu sevdikleriyle Instagram, Twitter, Facebook gibi sosyal medya platformları üzerinden paylaşmak isteyen kişiler için en güzel 30 Ağustos mesajlarını derledik. İşte birbirinden anlamlı 30 Ağustos mesajları ve sözleri...

Birbirinden güzel 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları 2022! Kısa, uzun ve resimli 30 Ağustos mesajları ve sözleri!

30 Ağustos Zafer Bayramı sevinci ve coşkusunu Instagram, Twitter ve Facebook gibi sosyal medya paylaşımlarıyla duyurmak isteyen kişiler, en güzel ve anlamlı 30 Ağustos mesajları ve sözlerini araştırıyor. Kısa, uzun ve resimli 30 Ağustos mesajlarını merak edip araştıranlar için bir araya getirdik. İşte birbirinden anlamlı 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları...

BİRBİRİNDEN ANLAMLI 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI MESAJLARI!

Bağımsızlığımızı ve bir devlet olmamızı sağlayan 30 Ağustos Zafer’ini bize armağan eden eşsiz Önder Atatürk’e, silah arkadaşlarına, Kahraman Ordumuza, şükranlarımızı sunuyor, Türk milletinin bu büyük bayramını şahsım ve grubum adına kutluyorum.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla ve özlemle anıyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramı'mızı kutluyorum. Ne mutlu Türküm diyene!

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Dönemin şartları içerisinde askeri kuvvetlerimizden kat kat üstün bir ordu karşısında kazanılan Başkomutanlık Savaşı ile milletimiz; birlik ve beraberliğinden, hürriyet ve istiklalinden en zor koşullarda dahi vazgeçmeyeceğini adeta tüm dünyaya haykırmıştır.

Vatan toprağımızın düşman işgalinden kurtuluşunu ve ulusumuzun bağımsızlığını müjdeleyen 30 Ağustos Zaferi’nin 100. yıldönümünü milletçe birlik ve beraberlik içerisinde; büyük bir gurur ve coşkuyla kutluyoruz.

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Bağımsızlığımızı ve bir devlet olmamızı sağlayan 30 Ağustos Zafer’ini bize armağan eden eşsiz Önder Atatürk’e, silah arkadaşlarına, Kahraman Ordumuza, şükranlarımızı sunuyor, Türk milletinin bu büyük bayramını şahsım ve grubum adına kutluyorum.

Türk Neferi kaçmaz, kaçmak nedir bilmez. Eğer Türk Neferinin kaçtığını görmüşseniz, derhal kabul etmelidir ki onun başında bulunan en büyük kumandan kaçmıştır.

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun ne mutlu Türküm diyene!

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Her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük bir coşkuyla kutlayacağımız 30 Ağustos Zafer Bayramı münasebetiyle başta büyük komutan Gazi Mustafa Kemal olmak üzere tüm şehitlerimizi ve ebediyete intikal etmiş gazilerimizi bir kez daha rahmetle anıyor, halkımızın bayramını en içten duygularımla kutluyorum.

Türkiye Orduları bir devir kapatmıştır. Şimdi mazlum ve tutsak devletler ve uluslar artık vazgeçilmez bir reçeteye sahiptirler. Mustafa Kemal’in utkusu, Dünya için özgürlük ve bağımsızlık sancağıdır. (Mahatma Ghandi)

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30 Ağustos Zafer Bayramı

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