Şimdi de Essential Picks kapsamında birbirinden güzel AAA yapım oyunun fiyatında yüzde 70’e varan indirimler yapıldı. İndirime giren oyunlar arasında; A Way Out, Assassin’s Creed Odyssey, Battlefield 1, Far Cry 5, GTA V, Mafia 3, RDR 2 ve The Witcher 3 gibi oldukça sağlam ve popüler oyunlar yer alıyor.

A WAY OUT

ARK: ABERRATION

ARK: EXTINCTION

ARK: SCORCHED EARTH

ARK: SURVIVAL EVOLVED

ARK: SURVIVAL EVOLVED EXPLORER’S EDITION

ARK: SURVIVAL EVOLVED SEASON PASS

ASASSIN’S CREED ORIGINS GOLD EDITION

ASASSIN’S CREED ORIGINS GOLD EDITION

ASSASSIN’S CREED ODYSSEY DELUXE EDITION

ASSASSIN’S CREED ORIGINS

ASSASSIN’S CREED TRIPLE PACK: BLACK FLAG, UNITY, SYNDICATE

BATMAN: ARKHAM KNIGHT

BATTLEFIELD 1 REVOLUTION

BLOODBORNE

BLOODBORNE COMPLETE EDITION BUNDLE

BORDERLANDS 2 VR

BORDERLANDS 3 DELUXE EDITION

BORDERLANDS 3 SEASON PASS

BRAVO TEAM

CALL OF DUTY: BLACK OPS 4

CALL OF DUTY: BLACK OPS 4 – DIGITAL DELUXE

CALL OF DUTY: BLACK OPS 4: BLACK OPS PASS

CALL OF DUTY: WWII – DIGITAL DELUXE

CALL OF DUTY: WWII – GOLD EDITION

CRASH + SPYRO TRIPLE PLAY BUNDLE

CRASH BANDICOOT BUNDLE – N. SANE TRILOGY + CTR NITRO-FUELED

CRASH TEAM RACING NITRO-FUELED + SPYRO GAME BUNDLE

DAYZ

DIABLO III: ETERNAL COLLECTION

DOOM + WOLFENSTEIN II BUNDLE

DOOM VFR

DYING LIGHT: THE FOLLOWING – ENHANCED EDITION

EA SPORTS UFC 3

ERICA

FAR CRY 5

FAR CRY PRIMAL – DIGITAL APEX EDITION

FARMING SIMULATOR 19

FARMING SIMULATOR 19 – PLATINUM EDITION

FARMING SIMULATOR 19 – PREMIUM EDITION

FARPOINT

FIREWALL ZERO HOUR – CONTRACTOR LYNX

FIREWALL ZERO HOUR – CONTRACTOR RUBY

FIREWALL ZERO HOUR – DELUXE PACK

FIREWALL ZERO HOUR: CONTRACTOR NASH

FIREWALL: ZERO HOUR – CONTRACTOR PROXY

FIREWALL: ZERO HOUR – CONTRACTOR BEAR

FIREWALL: ZERO HOUR – CONTRACTOR DOM

FIREWALL: ZERO HOUR – CONTRACTOR JAGUAR

FIREWALL: ZERO HOUR – CONTRACTOR KANE

FIREWALL: ZERO HOUR – CONTRACTOR NODE

GRAN TURISMO SPEC II

GRAND THEFT AUTO ONLINE MEGALODON SHARK CASH CARD

GRAND THEFT AUTO V

GREEDFALL

GRID LAUNCH EDITION

GRID ULTIMATE EDITION

HASBRO FAMILY FUN PACK

HASBRO FAMILY FUN PACK SUPER EDITION

HIDDEN AGENDA

INFAMOUS SECOND SON

INFAMOUS: FIRST LIGHT

JAK AND DAXTER BUNDLE

L.A. NOIRE

LEGO BATMAN 3: BEYOND GOTHAM DELUXE EDITION

LEGO DC SUPER-VILLAINS DELUXE EDITION

LEGO HARRY POTTER COLLECTION

LEGO JURASSIC WORLD

LEGO MARVEL COLLECTION

LEGO MARVEL SUPER HEROES 2 DELUXE EDITION

LEGO MARVEL’S AVENGERS DELUXE EDITION

LEGO MOVIE 2 VIDEOGAME

LEGO NINJAGO MOVIE VIDEOGAME

LEGO STAR WARS: THE FORCE AWAKENS

LEGO STAR WARS: THE FORCE AWAKENS DELUXE EDITION

LEGO WORLDS

LITTLEBIGPLANET 3

MAFIA III

MAFIA III DELUXE EDITION

METRO EXODUS

METRO EXODUS EXPANSION PASS

METRO EXODUS GOLD EDITION

MIDDLE-EARTH: SHADOW OF MORDOR – GAME OF THE YEAR EDITION

MIDDLE-EARTH: SHADOW OF WAR DEFINITIVE EDITION

MONOPOLY DEAL

MONOPOLY FAMILY FUN PACK

MONOPOLY PLUS

MOSS (VR)

MOSS + SOUNDTRACK BUNDLE

NBA 2KVR EXPERIENCE

NEED FOR SPEED HEAT

NEED FOR SPEED HEAT DELUXE EDITION

NHL 20

NHL 20 DELUXE EDITION

NHL 20 ULTIMATE EDITION

NO MAN’S SKY

PLANTS VS ZOMBIES: BATTLE FOR NEIGHBORVILLE

PLANTS VS ZOMBIES: BATTLE FOR NEIGHBORVILLE DELUXE EDITION

QUIPLASH

RAGE 2

RATCHET & CLANK

RED DEAD REDEMPTION 2: ULTIMATE EDITION

RESIDENT EVIL REVELATIONS 1 AND 2 BUNDLE

RESIDENT EVIL REVELATIONS 2 – COSTUME PACK

RESIDENT EVIL REVELATIONS 2 – SEASON PASS

RESIDENT EVIL REVELATIONS 2 DELUXE EDITION

SID MEIER’S CIVILIZATION VI

SID MEIER’S CIVILIZATION VI EXPANSION BUNDLE

SKRYIM SPECIAL EDITION + FALLOUT 4 G.O.T.Y. BUNDLE

SKYFORGE BATTLE ROYALE: ALPHA SQUAD PACK

SKYFORGE: ARCHER QUICKPLAY PACK

SKYFORGE: BERSERKER QUICKPLAY PACK

SKYFORGE: FIRESTARTER COLLECTOR’S EDITION

SKYFORGE: GROVEWALKER COLLECTOR’S EDITION

SKYFORGE: GROVEWALKER QUICKPLAY PACK

SKYFORGE: NECROMANCER QUICKPLAY PACK

SKYFORGE: SLAYER QUICKPLAY PACK

SKYFORGE: STARTER PACK 3.0

SPYRO + CRASH REMASTERED GAME BUNDLE

STAR WARS BATTLEFRONT II

STAR WARS BATTLEFRONT II: CELEBRATION EDITION UPGRADE

STAR WARS JEDI: FALLEN ORDER

STAR WARS JEDI: FALLEN ORDER DELUXE EDITION

THE CREW 2

THE CREW 2 DELUXE EDITION

THE CREW 2 GOLD EDITION

THE DARK PICTURES ANTHOLOGY – MAN OF MEDAN

THE JACKBOX PARTY PACK

THE JACKBOX PARTY PACK 2

THE JACKBOX PARTY PACK 3

THE JACKBOX PARTY PACK 4

THE JACKBOX PARTY PACK 5

THE JACKBOX PARTY PACK 6

THE LAST OF US REMASTERED

THE WITCHER 3: WILD HUNT – BLOOD AND WINE

THE WITCHER 3: WILD HUNT – COMPLETE EDITION

THE WITCHER 3: WILD HUNT – HEARTS OF STONE

THE WITNESS

TOM CLANCY’S GHOST RECON BREAKPOINT GOLD EDITION

TOM CLANCY’S GHOST RECON WILDLANDS SEASON PASS

TOM CLANCY’S GHOST RECON WILDLANDS ULTIMATE EDITION

TOM CLANCY’S GHOST RECON WILDLANDS YEAR 2 GOLD EDITION

TRIALS RISING

TRIALS RISING GOLD EDITION

TRIVIAL PURSUIT LIVE!

UNCHARTED 4: A THIEF’S END

UNO

UNTIL DAWN

UNTIL DAWN: RUSH OF BLOOD

VAMPYR

WEREWOLVES WITHIN (VR)

WWE 2K20

Vivo Z6 5G tanıtıldı! Vivo orta segmente gözünü dikti!