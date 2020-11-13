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  4. Birçok hastalığı tedavi ettiğini iddia ediyor: Her geçen gün gücüm artıyor

Birçok hastalığı tedavi ettiğini iddia ediyor: Her geçen gün gücüm artıyor

İLGİNÇ HABERLER  | 13.11.2020 09:54 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da yaşayan ve 'mıknatıs adam' lakabı ile anılan 68 yaşındaki Vahit Balan, bio enerji ile migren, romatizma ve sırt ağrıları gibi hastalıkları tedavi ettiğini iddia ediyor. Vücuduna bıçak, kaşık ve çekiç gibi metalleri yapıştıran Balan, doktorların bu durumun bio enerjiden kaynaklandığını söylediğini ifade etti.

Birçok hastalığı tedavi ettiğini iddia ediyor: Her geçen gün gücüm artıyor

Şanlıurfa'nın Şair Nabi Mahallesi'nde yaşayan Vahit Balan, hastalıkları vücudundaki bio enerji sayesinde tedavi ettiğini iddia ediyor. Vücudunda bulunan bio enerji ile ilaçsız şekilde hastalıklara şifa bulduğunu öne süren Balan, havaların soğumasıyla birlikte migren, romatizma ve sırt ağrıları gibi hastalıkları tedavi ettiğini söyledi. 'Mıknatıs adam' olarak ünlenen Vahit Balan, mıknatıs gücünün yaşının ilerlemesine rağmen her geçen gün daha arttığını belirterek; "Vücudumda doğuştan beridir mıknatıs gücü var. Defalarca doktora gitmeme rağmen bana vücudumda bio enerji olduğunu söylediler. Bu gidişle vücudumdaki bio enerji gücü daha da artacak. Yaşım ilerlemesine rağmen mıknatıs gücümde azalma olmadı" dedi.

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GÖRENLER ŞAŞKINLIK YAŞIYOR

Vücuduna 50 kilogram metal eşya yapıştırmayı hedeflediğini belirten Balan, bunun için eğitim gördüğünü ve başarı belgesi aldığını ifade etti. İlerlemiş yaşına rağmen vücudunda çekiç, orak, kerpeten, bıçak gibi metal malzemeleri dakikalarca taşıyan Balan'ı görenler ise şaşkınlık yaşıyor.

Kaynak: DHA

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