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Birçok kadının sorunu olan selülitten masaj yoluyla kurtulmak mümkün mü?

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 12.02.2021 14:49 | Son Güncelleme:
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Fazla vücut sıvısını boşaltmak, yağ hücrelerini yeniden dağıtmak, dolaşımın iyileştirilmesi ve cildi dolgunlaştırmak selülit masajının sağladığı yararlardan. Peki, birçok kadını etkileyen bir problem olan selülitten masaj yöntemiyle kurtulunabilir mi?

Selülit, cildin çukurlu bir görünüme sahip olduğu bir vücut bölgesini tanımlamak için kullanılan bir terimdir. Araştırmaya göre, yüzde 80 ila 90 yetişkin kadının yüzde 50'sinde selülit görünüyor. Ve selülit görünümü genellikle kalçalarda ve uyluklarda yer alırken alt karın ve kolların üst kısmında da görülebiliyor.

Selülit tamamen normaldir. Çoğu insan için bu tıbbi bir sorun değildir, ancak görünüşte endişe verici olabilir. Selüliti tedavi etmek için masaj yapmayı denemek istiyorsanız, fayda görebilmek için düzenli olarak seanslarınıza katılmalısınız.

SELÜLİT MASAJI NASIL YAPILIR?

Selülit masajına, diğer bütün masaj türlerinde olduğu gibi, ayaktan kalbe sıvazlama hareketiyle başlanır. Böylelikle kişi rahatlatılır.

Daha sonra selülitlerin bulunduğu üst bacak ve basen bölgesinde hareketler daha yoğunlaşır. Sıvazlama hareketiyle dolaşım hızlandırılır. Daha sonra yoğurma ve vurma hareketiyle yağlar kırılır. Ardından sıvazlama hareketi böbrek yönünde doğru olur.

Selülit masajında yoğun olarak kullanılan hareketler dolaşımı hızlandırmak için sıvazlama, vücuttaki yağları kırmak için yoğurma ve buna yardımcı olarak vurma hareketi yapılır. Bu hareketler bacakta 20 dakika kadar, karın ve kollarda 10 dakika kadar sürer. Son olarak sıvazlama hareketiyle masaja son verilir.

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SELÜLİT MASAJI NE SIKLIKTA YAPILMALIDIR?

Selülit masajının yapılış sıklığı, selülitin derecesine göre değişir. İlk önce bir konsültasyon yapıp selülitin derecesini öğreniriz. Bir veya ikiyse, o seanstan haftada iki kere yaparak sonuca varırız.

Eğer üçüncü derece selülit ise, haftada 3 kez 15 - 20 seans arasında sonuca varırız. Sonuca varmak için en önemli faktörlerden birisi de, masaj yaptıran kişinin düzenli olarak bu seanslara katılmasıdır.

Seanslar bittikten sonra, 15 günde bir kontrol amaçlı masaja devam edilmesi çok daha iyi olabilir.

SELÜLİT MASAJIYLA SELÜLİTLERDEN NE KADAR SÜREDE KURTULMAK MÜMKÜNDÜR?

Selülit masajıyla, selülitin derecesine göre 10 ile 20 seans arası kurtulmak mümkündür. Bunun için bize yardımcı olacak konular vardır.

Öncelikle düzenli bir şekilde seanslara katılınması, evde yardımcı bir selülit ürünü kullanılması gibi faktörlerdir.

Aynı zamanda masaj kürüne başlamadan önce, hastamızla bir konsültasyon yapıp yaşam tarzıyla ilgili bilgiler alırız. Kendisine bol su içmesini, tuzlu gıdalardan kaçınmasını, sıvı yağlar kullanmasını öneririz. Elma gibi lifli gıdalar tüketmesini, açık havada yürüyüşler yapmasını, az alkol kullanmasını tavsiye ederek daha kısa zamanda sonuç alırız.

SELÜLİT MASAJINDA HANGİ YAĞLAR KULLANILIR?

Selülit masajında kullanılan yağların, ısıtıcı özellikte ve ince olması tabii ki önemlidir. Ama bu mevsimlere ve cilt durumuna göre değişir.

Yaz mevsiminde genelde, susam yağı gibi daha ince yağlar tercih edilebilir. Kış mevsiminde ise, acı badem yağı gibi daha ince yağlar tercih edilebilir.

Bu seçim, cildin kuru ya da yağlı olmasına göre değişir. Kuru bir ciltte, biraz daha kalın bir yağ kullanıldığında, kan dolaşımı hızlanırken, aynı zamanda cildin altındaki kollajen doku yüzeye çekilir ve cilt canlandırılarak nemlenir.

Eğer yağlı bir cilt ise de, sadece ısıtıcı özelliği olan susam yağı gibi yağlar kullanılır. Selülitte kullanılan en önemli yağlar portakal, susam, kayısı, kekik gibi aynı zamanda rahatlatıcı yağlardır.

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