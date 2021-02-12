Birçok kadının sorunu olan selülitten masaj yoluyla kurtulmak mümkün mü?

Selülit, cildin çukurlu bir görünüme sahip olduğu bir vücut bölgesini tanımlamak için kullanılan bir terimdir. Araştırmaya göre, yüzde 80 ila 90 yetişkin kadının yüzde 50'sinde selülit görünüyor. Ve selülit görünümü genellikle kalçalarda ve uyluklarda yer alırken alt karın ve kolların üst kısmında da görülebiliyor.

Selülit tamamen normaldir. Çoğu insan için bu tıbbi bir sorun değildir, ancak görünüşte endişe verici olabilir. Selüliti tedavi etmek için masaj yapmayı denemek istiyorsanız, fayda görebilmek için düzenli olarak seanslarınıza katılmalısınız.

SELÜLİT MASAJI NASIL YAPILIR?

Selülit masajına, diğer bütün masaj türlerinde olduğu gibi, ayaktan kalbe sıvazlama hareketiyle başlanır. Böylelikle kişi rahatlatılır.

Daha sonra selülitlerin bulunduğu üst bacak ve basen bölgesinde hareketler daha yoğunlaşır. Sıvazlama hareketiyle dolaşım hızlandırılır. Daha sonra yoğurma ve vurma hareketiyle yağlar kırılır. Ardından sıvazlama hareketi böbrek yönünde doğru olur.

Selülit masajında yoğun olarak kullanılan hareketler dolaşımı hızlandırmak için sıvazlama, vücuttaki yağları kırmak için yoğurma ve buna yardımcı olarak vurma hareketi yapılır. Bu hareketler bacakta 20 dakika kadar, karın ve kollarda 10 dakika kadar sürer. Son olarak sıvazlama hareketiyle masaja son verilir.