Birçok kişinin hayali kabusa dönebilir: Meme implantının ciddi yan etkileri var

Bazı kadınlar için meme büyütme operasyonu iri dolgun göğüslere kavuşmayı sağladığı için bir hayalin gerçekleşmesi gibi durabilir ama, bu hayal gerçekleştiğinde bazı kişilerde ciddi yan etkiler oluşabilir ve hayatları kabusa dönüşebilir.

TikTok'ta 5 milyona yakın takipçisi bulunan plastik cerrah Dr. Anthony Youn, ''Meme implantı hastalığı''nın gizemli bir hastalık olduğuna dikkat çekiyor.

Youn, bazı meslektaşlarının böyle bir hastalık olmadığını söylediğini ancak bunun artık tartışılmaya açılması gerektiğini ifade etti. Instagram hesabından yayınladığı videoda bir elinde silikon implant tutan cerrah videonun üzerine yazılmış olduğu metinlerde implantların neden olduğu çeşitli belirtilere işaret etti.

SAÇ DÖKÜLMESİ, EKLEM AĞRISI, BEYİN SİSİ YAN ETKİ OLARAK ORTAYA ÇIKIYOR

New York Post'a konuşan Anthony Youn, ''Eğitimim boyunca bana meme implantı hastalığının saçma olduğu söylendi ve ben de buna inandım. Her zaman güvenli oldukları öğretildi. Ancak implant sonrası oluşan vakalar oldukça düşündürücü. Herkes değil ama bazı hastalar ciddi semptom yaşıyor. Bu belirtiler ameliyattan hemen sonra yaşanabildiği gibi aylar sonra da ortaya çıkabiliyor. Ağrı, iltihaplanma, deri döküntüleri, saç dökülmesi, beyin sisi, eklem ağrıları, sindirim sorunları ve yorgunluk meme implantı hastalığının ciddi yan etkileri olarak karşımıza çıkıyor.