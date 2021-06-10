Birçok kişinin hayali kabusa dönebilir: Meme implantının ciddi yan etkileri var

Bazı kadınlar için meme büyütme operasyonu iri dolgun göğüslere kavuşmayı sağladığı için bir hayalin gerçekleşmesi gibi durabilir ama, bu hayal gerçekleştiğinde bazı kişilerde ciddi yan etkiler oluşabilir ve hayatları kabusa dönüşebilir.
TikTok'ta 5 milyona yakın takipçisi bulunan plastik cerrah Dr. Anthony Youn, ''Meme implantı hastalığı''nın gizemli bir hastalık olduğuna dikkat çekiyor.
Youn, bazı meslektaşlarının böyle bir hastalık olmadığını söylediğini ancak bunun artık tartışılmaya açılması gerektiğini ifade etti. Instagram hesabından yayınladığı videoda bir elinde silikon implant tutan cerrah videonun üzerine yazılmış olduğu metinlerde implantların neden olduğu çeşitli belirtilere işaret etti.
New York Post'a konuşan Anthony Youn, ''Eğitimim boyunca bana meme implantı hastalığının saçma olduğu söylendi ve ben de buna inandım. Her zaman güvenli oldukları öğretildi. Ancak implant sonrası oluşan vakalar oldukça düşündürücü. Herkes değil ama bazı hastalar ciddi semptom yaşıyor. Bu belirtiler ameliyattan hemen sonra yaşanabildiği gibi aylar sonra da ortaya çıkabiliyor. Ağrı, iltihaplanma, deri döküntüleri, saç dökülmesi, beyin sisi, eklem ağrıları, sindirim sorunları ve yorgunluk meme implantı hastalığının ciddi yan etkileri olarak karşımıza çıkıyor.
Pek çok doktor, hastalardan gelen yakınmaları dikkate almıyor ve meme implantı hastalığının olmadığını savunuyor. İnternette semptomlardan bahsedenleri gördüğümde eğitimini sorgulamaya başladım'' diyor.
''Plastik cerrahi literatürü meme implantı hastalığı kavramını desteklemiyor'' diyen Youn, ''Bu durum tıbbi olarak tanınmamakta çünkü implantlar için kullanılan prosedür ve materyallerin hastalığa yol açabileceğine dair kesin bir sonuca varan hiçbir çalışma yok. Bunun psikiyatrik durum olduğuna inananlar var. Bununla birlikte, birçok hasta, kendilerini "zehirlenmiş" hissetmelerine neden olan hastalığın bir sonucu olarak yeniden bıçak altına yatmayı ve implantlarını çıkartmayı seçti. Bu durum masaya yatırılmalı. Farkındalık çok önemli'' şeklinde konuştu.
You'nun takipçileri, konuya daha fazla farkındalık getirdiği için ona teşekkür ediyor. Bir kullanıcı ''Çok hastaydım. Neredeyse beni öldürüyordu'' derken, bir başkası, "Bu kadar gerçek olduğun için teşekkürler. Birçok arkadaşım bu gibi semptomlar yüzünden implantlarını aldırdı. Hastalarınız için doğru olanı yapıyorsunuz'' dedi.
Binlerce kişi bu açıklanamayan semptomlarla öne çıkarken, 2019'da ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), implant üreten tıbbi cihaz üreticilerine, ürünleri üzerinde daha kapsamlı araştırma yapılması çağrısında bulunan geniş bir bildiri yayınladı. Bildiride, ''FDA, meme implantlarının bu semptomlara neden olduğunu gösteren kesin kanıtlara sahip olmasa da, mevcut kanıtlar bazı hastaların meme implantları çıkarıldığında düzelebilecek sistemik semptomlar yaşadığını desteklemektedir. FDA, meme implantı olan hastalar tarafından bildirilen sistemik semptomlar hakkında kurumun aldığı bilgileri iletmeye kararlıdır” diye yazıldı.
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