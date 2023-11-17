Birçok şirket yapay zekalı sohbet botu geliştirirken, o kapatma kararı aldı! Clyde için yolun sonu...

The Verge'ün haberine göre Discord, deneysel yapay zeka sohbet robotu Clyde'ı kapatıyor.

DISCORD, CLYDE'I DEVRE DIŞI BIRAKIYOR

Bir destek notunda Discord, sohbet robotunun ay sonunda "devre dışı bırakılacağını" ve 1 Aralık'tan itibaren "kullanıcıların artık DM'lerde, Grup DM'lerinde veya sunucu sohbetlerinde Clyde'ı çağıramayacağını" söyledi.

Discord Clyde'ın yapay zeka özelliklerini bu yılın başlarında test etmeye başlamıştı.

Clyde'ın neden aniden kapandığı ise belli değil. Sohbet robotunun gelecekte yalnızca Nitro'ya özel ücretli bir özellik olarak geri dönmesi de mümkün.





