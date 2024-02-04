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Biri 14 diğeri 17 yaşında! Birbirlerini bıçakladılar...

04.02.2024 07:15 | Son Güncelleme:
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Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde M.E.G. (17) ile B.V. (14) isimli çocuklar, bıçaklı kavgada birbirlerini yaraladı. Sırtından bıçaklanan M.E.G.’nin hayati tehlikesi olduğu öğrenildi.

Biri 14 diğeri 17 yaşında! Birbirlerini bıçakladılar...

Korkunç olay, gece saatlerinde Ereğli ilçesi Gülüç Beldesi Çengel mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında henüz bilinmeyen sebeple çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

İKİ ÇOCUK DA KANLAR İÇİNDE KALDI

Bıçakların kullanıldığı kavgada iki çocuk da birbirlerini yaraladı. İkili kanlar içinde yerde kalırken, bağrışma seslerini duyanların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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SIRTINDAN BIÇAKLANDI! DURUMU AĞIR

Yaralanan B.V. Ereğli Devlet Hastanesi’nde, M.E.G. ise ilçedeki özel bir hastanede tedavi altına alındı.

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Sırtından bıçaklanan M.E.G.’nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

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(DHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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