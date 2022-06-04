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Biri 19, diğeri 20 yaşındaki iki yeğenini öldürdü! Gece vakti mahalle silah sesleriyle yıkıldı

04.06.2022 01:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’da gece vakti kan donduran bir olay meydana geldi. Aralarında husumet bulunduğu öğrenilen amca ve yeğenler arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından amca, biri 19, diğeri 20 yaşında olan yeğenlerini silahla vurdu. Hastaneye kaldırılan 2 kardeş doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay sonrası kaçan amca ise her yerde aranıyor.

Biri 19, diğeri 20 yaşındaki iki yeğenini öldürdü! Gece vakti mahalle silah sesleriyle yıkıldı

Korkunç olay, saat 23.00 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi Alaaddinbey Mahallesi meydana geldi. İddiaya göre, aralarında önceden husumet bulunan amca M.G. (50)’nin bağ evine giden yeğenleri Ş.G. (20) ve F.G. (19) ile arasında tartışma çıktı.

2 KARDEŞ KANLAR İÇERİSİNDE KALDI

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşmesinin ardından amca M.G. yeğenlerini silahla vurdu. Kurşunların hedefi olan 2 kardeş kanlar içerisinde kalırken sesleri duyan çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan 2 kardeşe yaptığı ilk müdahalesinin ardından Şehir Hastanesi ve Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne kaldırdı.

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2 KARDEŞ MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMAYARAK HAYATINI KAYBETTİ

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen 2 kardeş kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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Polis ekipler olay yerinden kaçan amca M.G.’yi aramak için çalışma başlattı. (İHA)

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cinayet Bursa Nilüfer
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