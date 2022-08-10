Biri bile eksik olursa bünyeniz alt üst olur! Çok dikkatli olun

Bu mineral eksikliklerini diyetler düzenleyerek ve hekimlerimizin desteği ile mineral takviyeleri alarak yerine koymaya çalışıyoruz. Bağırsak florasının dengelenmesi; dengeli bir beslenmeye geçilmesi ve hekim desteği ile gerekli takviyelerin kullanılması mineral eksikliklerinin giderilmesinde etkilidir. Diyetisyen Burak Çetine mineral eksikliği hakkında bilgi verdi.

MİNERAL EKSİKLİĞİ BELİRTİLERİ

Magnezyum Eksikliğinde; uyku bozuklukları, kas krampları, eklem ve kas ağrıları, anksiyete ve depresyon, kısırlık, ağrılı premenstural sendrom, baş ağrıları ve yorgunluk

Çinko Eksikliğinde; zayıf bağışıklık sistemi, akne ve yüz kızarıklığı, saçlarda zayıflama, ishal, alejiler ve kolay enfeksiyonlara

Selenyum Eksikliğinde; yaraların geç iyileşmesi, hafıza ve bilişsel problemler, yavaş metabolizma, saç dökülmesi ve kuru cilt, kısırlık

İyot Eksikliğinde; düşük vücut sıcaklığı ki çok üşüme olarak ortaya çıkar, zayıf tırnaklar, yorgunluk, tiroid fonksiyon bozuklukları, ağızda acı tat, soğuk el ve ayaklar

Kalsiyum Eksikliği; kırılgan tırnaklar, kuru cilt, yüksek kan basıncı, kaşıntı, diş taşı ve çürükler, uyuşukluk

Potasyum Eksikliği; Mide bulantısı, gaz ve buna bağlı kramplar, kalp ritim bozuklukları, mide bulantısı ve kusma, kulak çınlaması, baygın hissetmek, kabızlık görülmesi muhtemeldir.



