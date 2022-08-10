HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Biri bile eksik olursa bünyeniz alt üst olur! Çok dikkatli olun

Biri bile eksik olursa bünyeniz alt üst olur! Çok dikkatli olun

10.08.2022 15:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Magnezyum, çinko, iyot, selenyum, kalsiyum, potasyum gibi minerallerin eksikliği vücutta önemli sorunlara neden olabilmekte. Bünyemizin ufak fakat en vazgeçilmez parçasından biridir minarellerdir. Topraklarımızın niteliklerinin düşmesi, ağır metal toksisitesi gibi birtakım faktörler bizlerin mineral alımını azalttı ve mineral eksikliklerine pek çok kişide sıklıkla rastlanır oldu.

Biri bile eksik olursa bünyeniz alt üst olur! Çok dikkatli olun

Bu mineral eksikliklerini diyetler düzenleyerek ve hekimlerimizin desteği ile mineral takviyeleri alarak yerine koymaya çalışıyoruz. Bağırsak florasının dengelenmesi; dengeli bir beslenmeye geçilmesi ve hekim desteği ile gerekli takviyelerin kullanılması mineral eksikliklerinin giderilmesinde etkilidir. Diyetisyen Burak Çetine mineral eksikliği hakkında bilgi verdi.

iStock-1270316146

MİNERAL EKSİKLİĞİ BELİRTİLERİ

Magnezyum Eksikliğinde; uyku bozuklukları, kas krampları, eklem ve kas ağrıları, anksiyete ve depresyon, kısırlık, ağrılı premenstural sendrom, baş ağrıları ve yorgunluk

Çinko Eksikliğinde; zayıf bağışıklık sistemi, akne ve yüz kızarıklığı, saçlarda zayıflama, ishal, alejiler ve kolay enfeksiyonlara

Selenyum Eksikliğinde; yaraların geç iyileşmesi, hafıza ve bilişsel problemler, yavaş metabolizma, saç dökülmesi ve kuru cilt, kısırlık

İyot Eksikliğinde; düşük vücut sıcaklığı ki çok üşüme olarak ortaya çıkar, zayıf tırnaklar, yorgunluk, tiroid fonksiyon bozuklukları, ağızda acı tat, soğuk el ve ayaklar

Tiroide, mide ağrısı ve ishale neden oluyor! O kadar çok zararı var ki...Tiroide, mide ağrısı ve ishale neden oluyor! O kadar çok zararı var ki...

Kalsiyum Eksikliği; kırılgan tırnaklar, kuru cilt, yüksek kan basıncı, kaşıntı, diş taşı ve çürükler, uyuşukluk

Potasyum Eksikliği; Mide bulantısı, gaz ve buna bağlı kramplar, kalp ritim bozuklukları, mide bulantısı ve kusma, kulak çınlaması, baygın hissetmek, kabızlık görülmesi muhtemeldir.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
O kadar çok zararı var ki... Sakın içmeyinO kadar çok zararı var ki... Sakın içmeyin
Kahramanmaraş'ta katliam! 4 kişiyi öldürüp intihar ettiKahramanmaraş'ta katliam! 4 kişiyi öldürüp intihar etti
Kocasını ve kızını üst üste gömmüştü! Adliyeye sevk edildiKocasını ve kızını üst üste gömmüştü! Adliyeye sevk edildi
Anahtar Kelimeler:
mineral nedir mineraller
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Mesut Özil ilk maçında kabusu yaşadı! 7-1'lik skor...

Mesut Özil ilk maçında kabusu yaşadı! 7-1'lik skor...

Motorin fiyatına yeniden zam geliyor!

Motorin fiyatına yeniden zam geliyor!

İmam Halil Konakcı bu kez dövmecileri hedef aldı!

İmam Halil Konakcı bu kez dövmecileri hedef aldı!

Çok konuşulan "Odtufans"ta beklenen oldu!

Çok konuşulan "Odtufans"ta beklenen oldu!

Edirne'ye akın ediyorlar! Bulgar vatandaşlarından sonra şimdi de...

Edirne'ye akın ediyorlar! Bulgar vatandaşlarından sonra şimdi de...

Trafik cezası alan herkesi ilgilendiriyor!

Trafik cezası alan herkesi ilgilendiriyor!

İlginizi Çekebilir

Tavuğu servet yumurtladı! Gözlerine inanamadı

Tavuğu servet yumurtladı! Gözlerine inanamadı

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Errol Musk yalanladı! ''Öyle bir şey söylemedim''

Errol Musk yalanladı! ''Öyle bir şey söylemedim''

İhaneti ifşa etti! Gelin ve eniştesinin yatakta videosu...

İhaneti ifşa etti! Gelin ve eniştesinin yatakta videosu...

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.