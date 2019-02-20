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Birinci Yaşlılık Şurası Liderler Oturumu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.02.2019 19:13 | Son Güncelleme

KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler: - "Yaşlılığın kader olduğunu biliyoruz ama yalnızlığın kader olmaması gerektiğini çok iyi bilmeliyiz" - Bangladeş Sosyal Refah Bakanı Nuruzzaman Ahmed: - "2030'a kadar özellikle yaşlılar için politikalar geliştirilmeye çalışılıyor"

KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, "Yaşlılığın kader olduğunu biliyoruz ama yalnızlığın kader olmaması gerektiğini çok iyi bilmeliyiz." dedi.

Türkiye'nin ilk Yaşlılık Şurası'nın Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen Liderler Oturumu'nda "Dünyada yaşlı dostu politikalar" ele alındı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un açılış konuşmasını yaptığı oturumda, KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, Bangladeş Sosyal Refah Bakanı Nuruzzaman Ahmed, Bulgaristan Çalışma ve Sosyal Politika Bakan Yardımcısı Sultanka Petrova, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Politika Bakanı Mila Carovska, Katar İdari Gelişim, Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı Yousuf Bin Mohammad Al-Othman Fakhroo, Türkmenistan Çalışma ve Nüfusun Sosyal Korunması Bakanı Muhammetseyit Sylapov, yaşlı dostu politikalarla ilgili kendi ülkelerinden örnekler vererek değerlendirmede bulundu.

Bakan Çeler, oturumda yaptığı konuşmada, insan merkezli bir yaklaşıma sahip olduklarını, doğumdan ölüme kadar insanlara karşı sorumlulukları olduğunu vurguladı.

Toplumun bütün katmanlarında yaşlıların yanında olmak gerektiğinin altını çizen Çeler, KKTC'de yaşlı nüfusun giderek arttığına işaret etti. Çeler, geleneksel aile yapısından modern aile yapısına geçildiğini, yaşlı refahının her alanda tesisinin sağlanması gerektiğini vurguladı.

KKTC'de yaşlıların kendi akranlarıyla iletişim kurmaları ve toplumdan soyutlanmamaları için çalışmalar yürüttüklerini anlatan Çeler, onların bağımsız ve saygın bir hayat sürdürebilmelerinin önemini vurguladı.

Yaşlılara kaliteli yaşam tesisi için STK'larla ve yerel yönetimlerle de iş birliği içinde olduklarını anlatan Çeler, "Yaşlılığın kader olduğunu biliyoruz ama yalnızlığın kader olmaması gerektiğini çok iyi bilmeliyiz." ifadesini kullandı.

Yaşlıların gençliğe ihtiyacı olduğunu vurgulayan Çeler, "Bu nedenle kuşaklar arası dayanışma çok önemli. Yaşlılara gereken önemi vermeyen, onlara sahip çıkmayan bir toplumun huzur içinde olması mümkün değildir." değerlendirmesinde bulundu.

- Hakkaniyetli sosyal bakım vurgusu

Bangladeş Sosyal Refah Bakanı Ahmed, Bangladeş'in dünyada en kalabalık 8. ülke olduğuna ve ülkede yaşlı nüfusun hızla arttığına işaret etti.

Bangladeş'te toplumdaki dezavantajlı grupların haklarının anayasal düzeyde garanti altına alındığını belirten Ahmed, "Başbakanımız Şeyh Hasina hakkaniyetli bir sosyal bakım sisteminin gelişmesi için çalışmaktadır. 2030'a kadar özellikle yaşlılar için politikalar geliştirilmeye çalışılıyor." dedi.

Ahmed, ülkesinde yaşlılara "kıdemli vatandaşlar" şeklinde hitap ettiklerini ve bu kişilerin ölene kadar haklarının devlet düzeyinde gözetildiğini dile getirdi.

- "Yaşlıların var ettiği toplumlarda yaşıyoruz"

Kuzey Makedonya Çalışma ve Sosyal Politika Bakanı Carovska da artan yaşlı nüfusla ilgili politikalar üretilmesinin önemine değindi. Ülkesinde 65 yaş üstü kesimin, nüfusun yüzde 12'lik kısmını oluşturduğunu kaydeden Carovska, şunları söyledi:

"Ülkemizde ve bölgede yaşlı insanları pasif olarak görüyoruz ancak onlar aktif bir şekilde toplumda yer alabilirler ve topluma bir şeyler katabilirler. Sonuçta onların var ettiği toplumlarda yaşıyoruz."

Katar İdari Gelişim, Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı Fakhroo da yaşlılara hem dini hem de insani ve sosyal açıdan özen verilmesi gerektiğinin altını çizdi. Katar 2030 Ulusal Vizyonu çerçevesinde toplumda yaşlıların konumunu güçlendirmek için çaba sarf ettiklerini kaydeden Fakhroo, bu kapsamda ülkelerinde yaşlılara sunulan hakların yasalarca garanti altına alındığını belirtti.

- "Yaşlıların deneyimi değerli bir kaynak"

Türkmenistan Çalışma ve Nüfusun Sosyal Korunması Bakanı Sylapov ise Türkiye ile çalışma ve sosyal güvenlik alanlarında iş birliği yaptıklarını söyledi.

Ülkesinde devlet politikası öncelikleri arasında yaşlıların da yer aldığını kaydeden Sylapov, ülkesinde son 10 yılda ortalama yaşam süresinin yüzde 3 arttığını söyledi. Sylapov ayrıca, Birleşmiş Milletler'in (BM) 17 sürdürülebilir kalkınma hedeflerini takip ettiklerinin ve Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) insana yakışır çalışma modellerini benimsediklerinin altını çizdi.

Bulgaristan Çalışma ve Sosyal Politika Bakan Yardımcısı Petrova da ülkesinde nüfusun sürekli azaldığını, düşük doğum seviyesi ve yüksek ölüm oranınına sahip olduklarını kaydetti.

"Bulgaristan en yüksek seviyede yaşlı oranına sahip 10 ülke arasında." diyen Petrova, bu kapsamda geleceğe dönük yatırımlardan ve alınan önlemlerden bahsetti. Petrova, yaşlı nüfusun daha fazla emekli maaşı ve daha fazla sağlık ve bakım harcaması anlamına geldiğine değinerek, hükümet olarak "aktif yaşlanma"yı desteklediklerini söyledi.

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