Birkaç saat önce kavga ettiği kişiye benzetince... Tüfekle rehin aldı!

Olay, önceki gün Kastamonu’nun Cide ilçesinde Nasuh Mahallesi Şehit Jandarma Er Murat Kalyoncu Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.K., akşam saatlerinde bir grupla kavga etti. Kavganın ardından bir süre sonra A.K., gece saatlerinde kavga ettiği şahıslardan birisine benzettiği E.D.’yi tüfekle rehin aldı.

TUTUKLANDI

Ekipler tarafından süren çalışmaların ardından ikna edilen A.K. gözaltına alındı. A.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şahıs tutuklandı. (İHA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır





