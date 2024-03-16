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  4. Birkaç saat önce kavga ettiği kişiye benzetince... Tüfekle rehin aldı!

Birkaç saat önce kavga ettiği kişiye benzetince... Tüfekle rehin aldı!

16.03.2024 13:19
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Kastamonu’nun Cide ilçesinde kavga ettiği kişiye benzettiği şahsı tüfekle rehin aldı. Ekipler tarafından ikna edilen şahıs, tutuklandı.

Birkaç saat önce kavga ettiği kişiye benzetince... Tüfekle rehin aldı!

Olay, önceki gün Kastamonu’nun Cide ilçesinde Nasuh Mahallesi Şehit Jandarma Er Murat Kalyoncu Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.K., akşam saatlerinde bir grupla kavga etti. Kavganın ardından bir süre sonra A.K., gece saatlerinde kavga ettiği şahıslardan birisine benzettiği E.D.’yi tüfekle rehin aldı.

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TUTUKLANDI

Ekipler tarafından süren çalışmaların ardından ikna edilen A.K. gözaltına alındı. A.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şahıs tutuklandı. (İHA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kastamonu Cide rehine
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