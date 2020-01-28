HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Birleşik Arap Emirlikleri'nden Trump'ın sözde barış planına destek

Birleşik Arap Emirlikleri'nden Trump'ın sözde barış planına destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.01.2020 23:41 | Son Güncelleme

Birleşik Arap Emirlikleri'nden Trump'ın sözde barış planına destek

KUDÜS (AA) - Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Washington Büyükelçisi Yusuf el-Uteybe, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı sözde Filistin-İsrail "barış planına" destek açıklamasında bulundu.

Büyükelçiliğin internet sayfasında Uteybe imzasıyla yer alan açıklamada, Trump'ın planının yıllardır devam eden birçok meseleye değinen "önemli bir girişim" olduğu savunuldu.

Trump'ın açıkladığı bu planın, Filistinliler ve İsrail arasında yeniden müzakerelere dönüş yapmak için "önemli bir başlangıç noktası" sunduğu öne sürülen açıklamada, "BAE olarak, Filistin-İsrail anlaşmasını sağlamak için ABD'nin devam eden çabalarını memnuniyetle karşılıyoruz." ifadesine yer verildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Aloe vera mucizesi! İşte faydaları...Aloe vera mucizesi! İşte faydaları...
Aloe vera mucizesi! İşte faydaları...Aloe vera mucizesi! İşte faydaları...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
BAE Filistin israil Trump

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Elazığ'da korkutan deprem

Elazığ'da korkutan deprem

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ankara ve İstanbul'da korkutan deprem

Ankara ve İstanbul'da korkutan deprem

İzmir’de korona virüsü alarmı! Hastanede hareketli dakikalar

İzmir’de korona virüsü alarmı! Hastanede hareketli dakikalar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Meksika'da askeri araç devrildi: 5 ölü, 28 yaralı

Meksika'da askeri araç devrildi: 5 ölü, 28 yaralı

Emine Erdoğan Senegal’de rehabilitasyon merkezinin açılışını yaptı

Emine Erdoğan Senegal’de rehabilitasyon merkezinin açılışında

Karabük'te Mehmetçik depremzedeler için 129 bin TL topladı

Mehmetçik depremzedeler için 129 bin TL topladı

Son dakika! Manisa'da 4.7 büyüklüğünde deprem! (AFAD -Kandilli son depremler)

Manisa'da 4.7 büyüklüğünde deprem!

FETÖ’den aranan eski öğretmen kaçak olarak öğretmenlik yaparken yakalandı

1 yıldır aranıyordu! Kaçak olarak öğretmenlik yaparken yakalandı

Burdur'da çobanın kaybettiği sürüyü jandarma drone ile buldu

Çobanın kaybettiği sürüyü jandarma drone ile buldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.