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Birleşik Krallık Başkonsolosu Slater: Türkiye ile ticarette pürüzsüz süreç hedefliyoruz

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2019 09:02 | Son Güncelleme

BİRLEŞİK Krallık İstanbul Başkonsolosu Judith Slater, Türkiye ve Birleşik Krallık arasındaki ticari ilişkinin oldukça önemli olduğunu belirterek, Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliği’nden ayrılması kapsamında Türkiye ile mevcut ticari ilişkilerinde de 'olabildiğince pürüzsüz' bir geçiş süreci hedeflediklerini söyledi.

Birleşik Krallık Başkonsolosu Slater: Türkiye ile ticarette pürüzsüz süreç hedefliyoruz

Deniz KILINÇ- Ömer HASAR/İSTANBUL, (DHA) - BİRLEŞİK Krallık İstanbul Başkonsolosu Judith Slater, Türkiye ve Birleşik Krallık arasındaki ticari ilişkinin oldukça önemli olduğunu belirterek, Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliği’nden ayrılması kapsamında Türkiye ile mevcut ticari ilişkilerinde de 'olabildiğince pürüzsüz' bir geçiş süreci hedeflediklerini söyledi.
Slater, Birleşik Krallık Uluslararası Ticaret Departmanı (DIT) öncülüğünde düzenlenen GREAT Entrepreneur Games etkinliğinde Türkiye ve Birleşik Krallık arasındaki mevcut ticaret ilişkisine yönelik DHA’nın sorularını yanıtladı. Türkiye ve Birleşik Krallık arasındaki mevcut ikili ticaretin yıllık 80 milyar sterlin düzeyinde olduğuna değinen Slater, Birleşik Krallık’ın bu ilişkiyi sağlam tutma yönünde hareket ettiğini belirtti. Slater, şu değerlendirmeyi yaptı:
"Türkiye ile olan ticari ilişkilerimizde olabildiğince pürüzsüz ve hatasız bir geçiş süreci hedefliyoruz çünkü bu ticaret ilişkisi iki ülke için de oldukça önemli. Birleşik Krallık Türkiye’nin en büyük ikinci ihracat pazarı, Türkiye de Birleşik Krallık’ın önemli ihracat pazarlarından biri. Şu an ikili ticaretimiz yıllık 80 milyar sterlin düzeyinde, bu sebeple bu ilişkiyi bozacak bir durum oluşmaması oldukça önemli. Buna paralel olarak ikili ticaret çalışma grubumuz, AB’den ayrılık sonrasında gerekli düzenlemelerin yapıldığını güvence altına almak için son iki yıldır çalışıyor. AB’den anlaşmayla ayrılmayı umut ediyoruz ve herkes buna yönelik çalışıyor, parlamento şu an oldukça yoğun ve hükümet de sıkı bir programda. Fakat anlaşmasız ayrılmamız durumunda da Birleşik Krallık-Türkiye ticaret ilişkisine zarar verilmemesi için gereken önlemleri almaya çalışıyoruz çünkü ikili ticaret ilişkimiz ekonomilerimiz için oldukça büyük önem taşıyor."
Söz konusu etkinlik kapsamında da Türk teknoloji girişimcilerinin Birleşik Krallık’a gitmesini ve bu kapsamda Türkiye’ye yönelik yatırımların artırılmasının hedeflendiğini söyleyen Slater, etkinlikle ilgili de şu bilgileri verdi:
"Bu etkinlik, Great Britain markası altında birkaç yıldır düzenlediğimiz ve Londra Olimpik Oyunları zamanında oluşturduğumuz bir yarışma. Yarışmanın arkasında, ülkelerin en başarılı teknoloji girişimcilerini Birleşik Krallık’a gelmesi hedefleniyor. Bu etkinliği, Türkiye’de de açıkça bulunan geleneksel girişimciliğin yaygın olduğu birkaç ülkede düzenledik. Türkiye’de oldukça başarılı genç teknoloji girişimcileri var. Birleşik Krallık’tan gelen ve Türkiye’ye yatırım yapmak isteyen birçok yatırımcının yanında bugün burada bu girişimcilerin yaklaşık 40’ı yer alıyor. Girişimcilerin burada yaptığı şey aslında oyun oynamak. Bir mobil uygulama üzerinden sanal parayla yatırım yapıyorlar ve bu yatırımlarla en başarılı üç yatırımcı belirleniyor. Bu yarışmada başarılı olan ilk üç işletme, Birleşik Krallık’a giderek, Ticaret Bakanlığı’nın da yardımlarıyla girişimlerine yatırım yapabilecek potansiyel yatırımcılarla tanışacak. Bu aslında, Türkiye’deki en umut vaat eden girişimleri tespit etmek ve onların Birleşik Krallık’a gelmelerini sağlamayı amaçlayan bir oyun."

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