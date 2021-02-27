Birleşik Krallık'ta aşılananların sayısı 20 milyona yaklaştı

Birleşik Krallık'ta yaklaşık 20 milyon kişiye koronavirüs aşısının ilk dozu verildi.

Hükümetin açıkladığı verilere göre İngiltere'de aşının ilk dozunun uygulandığı kişilerin sayısı 16 milyon 600 bini geçti, İskoçya, Kuzey İrlanda, Galler de eklenince Birleşik Krallık'ta toplam aşılananların sayısı 19 milyon 600 bini aşmış oldu.

Aşının ikinci dozunun da uygulandığı kişilerin sayısı da 768 bin 810'a yükseldi.

İngiliz hükümeti Temmuz ayının sonuna kadar ülkedeki bütün yetişkinlerin aşılanmasını hedefliyor.

İngiltere'de 50 yaş üstü gruba dahil herkese 15 Nisan'a kadar ilk doz aşının uygulanması amaçlanıyor. Aynı tarihe kadar 16-64 yaş aralığında olup kronik rahatsızlığı olanlar ile, engelli ve yaşlılara ücretsiz bakım sağlayanların da aşılanması planlanıyor.

Bu tarihten sonra da hükümet yaş gruplarına göre aşı uygulamaya devam edecek.

Oxford Üniversitesi aşının çocuklarda da denendiğini duyurdu ancak henüz çocukların aşılanmasına yönelik bir plan yok.

İngiltere'de açıklanan son verilere göre toplam pozitif vaka sayısı 4 milyonu aştı ama Ocak ayından bu yana günlük vaka sayılarında büyük oranda düşüş kaydedildi.