Birlikte yaşadığı kadını öldüren kişiye müebbet hapis

Olaydan yaklaşık 15-20 dakika önce Gamze İlhan ile birlikte fotoğraf çektirdiklerini belirten Uçku, fotoğrafta İlhan’ın çok mutlu göründüğünü söyledi.

Sanık Uçku, olay gecesi birlikte yaşadığı Gamze İlhan’ın arkadaşı G.G. adlı kadının kendisine tespih hediye ettiğini belirterek, “Yatmak için odamıza geçtiğimizde Gamze, tespihi neden aldığımı sordu. Hediye ettiğini söyleyince, Gamze'nin G.G’yi kıskandığını anladım. Telefonumu alıp duvara fırlattı. Tartışırken mutfağa gidip bıçak aldı. Elindeki bıçağı aldım. Çok sarhoştuk. Sonrasını hatırlamıyorum. Kaç bıçak darbesi vurdum bilmiyorum.” dedi.

Öldürülen Gamze İlhan'ının babası Tevfik İlhan ve sanığın avukatının da katıldığı duruşmada mahkeme başkanı duruşmayı karara bağlayacağını belirtip, sanık Uçku’ya son savunmasını sordu.

Adana'da imam nikahıyla birlikte yaşadığı kadını bıçaklayarak öldürdüğü, bir kişiyi de yaraladığı iddiasıyla tutuklanan sanık Soner Uçku, müebbet hapis cezasına mahkum edildi.

Uçku, “Bana 10 gün süre verirseniz fotoğrafı size vermek istiyorum. Olay benden kaynaklı değil. Halen vicdan azabı çekiyorum. Çok pişmanım” diyerek takdiri mahkemeye bıraktığını söyledi.

Öldürülen kadının babası Tevfik İlhan ise sanıktan şikayetçi olduğunu ve en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, Uçku’nun süre istemesinin duruşmayı uzatmaya yönelik olduğunu belirterek, talebini reddetti.

Heyet, Uçku’yu birlikte yaşadığı kadını öldürmekten müebbet hapse mahkum etti. Heyet, kararında haksız tahrik ve iyi hal indirimi uygulamadı. Sanığa ayrıca, olay sırasında kendisini engellemeye çalışan yeğeni E.U.’yu yaralamaktan da 9 ay hapis cezası verildi.

- Olay

Adana'nın Çukurova ilçesinde 23 Aralık 2017'de bir çocuğunun annesi imam nikahıyla birlikte yaşadığı Gamze İlhan'ı (28) bıçaklayarak öldürdüğü, kendisine engel olmaya çalışan yeğenini de yaraladığı iddia edilen Soner Uçku (49), Antalya'nın Manavgat ilçesinde yakalanıp tutuklanmıştı.

