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Birlikte yaşadığı kadını öldürmüştü! Kırmızı bültenle aranacak

07.06.2022 18:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de bir süre birlikte yaşadığı Seher Aslan Özkurt'u (34) gece boyunca dövüp, tabancayla vurarak öldüren, kadının çocuklarının da ellerini plastik kelepçeyle bağlayıp kaçan Seyfetullah Söylemez (41) hakkında kırmızı bülten çıkartılacak.

Birlikte yaşadığı kadını öldürmüştü! Kırmızı bültenle aranacak

Olay, geçen yıl 2 Ekim'de Yenişehir ilçesi Batıkent Mahallesi Soydaş Sitesi'nde meydana geldi. Besicilik yapan Seyfetullah Söylemez, yanındaki arkadaşları Barış Şimşek ve Cevdet Dinar ile saat 02.00 sıralarında bir süre birlikte yaşadığı Seher Aslan Özkurt'un evinin önüne geldi. Söylemez, Şimşek ile yanında getirdiği demir kesme makasıyla binaya girip, Özkurt'un dairesine girdi. Söylemez ile arkadaşı, Seher Aslan Özkurt ile ilk eşinden olan 2 çocuğunun ellerini plastik kelepçe ile bağlayıp, cep telefonlarını ve kadının altın yüzüğünü aldı. Söylemez, ardından da Özkurt'u dövmeye başladı. Bir fırsatını bulan Özkurt, dama çıkıp komşularından yardım istedi. Ancak peşinden gelen Seyfetullah Söylemez, onu saçından tutup sürükleyerek getirdiği merdiven boşluğunda başına tabancayla ateş etti. Seher Aslan Özkurt olay yerinde yaşamını yitirdi, Söylemez ve Şimşek ise kaçtı. 

Olayın ardından polis tarafından yakalanıp gözaltına alınan Barış Şimşek ve Cevdet Dinar tutuklandı, Seyfetullah Söylemez ise bulunamadı.

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DAMDAN HALATLA BALKONA İNİP DAİREYE GİRMİŞ

Şüpheliler hakkında, 'Cebir, tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'kasten öldürme', 'nitelikli konut dokunulmazlığını ihlal etme', 'silahla birden fazla kişi ile birlikte konutta geceleyin yağma' suçlarından Mersin Adliyesi 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. İddianamede, yapılan olay yeri incelemesinde, Söylemez'in yanında getirdiği demir kesme makası ile binanın giriş kapısını kırarak, içeri girip dama çıktığı, damdan 10'uncu kattaki dairenin balkonuna halat sarkıttığı ve açık olan balkon kapısından Özkurt'un evine girdiğinin tespit edildiği vurgulandı.

Davanın görülen duruşmasında tutuklu sanıklar Barış Şimşek ve Cevdet Dinar, Özkurt'un ailesi ve taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmada söz verilen tutuklu sanıklar tahliyelerini istedi. Sanıklardan şikayetçi olan Özkurt’un ailesi en ağır cezayı almalarını istedi.

Mahkeme, yaklaşık 2 yıldır firari olan sanık Seyfetullah Söylemez'in yakalanması için kırmızı bülten çıkartılmasını istedi.

Tarafları dinleyen mahkeme sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Mersin
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