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Birlikte yaşadığı kadını rahatsız etti diye arkadaşını öldürdü!

03.11.2021 08:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da birlikte yaşadığı kadını rahatsız ettiğini öne sürerek arkadaşını öldüren şüpheli ve söz konusu kadın tutuklandı.

Birlikte yaşadığı kadını rahatsız etti diye arkadaşını öldürdü!

İddiaya göre, Mamak ilçesi Kartaltepe Mahallesi'nde G.A, evinde misafir ettiği arkadaşı Tulgay Ardıç'ı, birlikte yaşadığı K.İ'yi rahatsız ettiği için darbetti.

Bunun üzerine eve gelen Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, vücudunun çeşitli yerlerinde morluklar ve kulağında kesik oluştuğu görülen Ardıç'ı ölü olarak buldu.

Olay yerinden taksiye binip kaçan şüphelileri polis, Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde yakaladı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı G.A. ile K.İ. çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Ankara
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