Birlikten Berekete mobil uygulaması nedir? sorusunun yanıtı, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin Türkiye Ekonomi Modeli Yeni Adımlar ve Enflasyon Tedbirleri Tanıtım Toplantısı'ndan sonra yaptığı açıklamanın ardından merak konusu oldu. Peki Birlikten Berekete mobil uygulaması nedir? Birlikten Berekete mobil uygulaması nasıl indirilir? Birlikten Berekete mobil uygulaması ile ilgili ayrıntıları sizler için derledik.

BİRLİKTEN BEREKETE MOBİL UYGULAMASI NEDİR?

Birlikten Berekete Mobil Uygulaması hakkında açıklamada bulunan Bakan Nebati, uygulamaya ilişkin detayları aktardı.

Bakan Nebati, Birlikten Berekete Mobil Uygulaması ile vatandaşların enflasyon düşüşüne katkı veren noktalarda ürün takibine bakacağını belirtti.

Satış noktaları, kategori ve ürünüzerindeki filtlerelerle kolay arama yapılacağını ifade eden Bakan Nebati, hesap makinesi özelliği ile 'en ucuz' ve 'en uygun' haritasının vatandaşların önüne çıkacağını söyledi.

Bakan Nebati Birlikten Berekete mobil uygulamasına ilişkin açıklamayı "Bu mobil uygulamanın geliştirilmesi ile tedbirlerimizi ortaya koymuş olacağız. Devlet yol göstericidir. Kamu yönetimi siyasal iktidar proaktif hareket eder. Fakat denetleyici, düzenleyici görevini asla ihmal etmez." ifadeleri ile sonlandırdı.

BİRLİKTEN BEREKETE MOBİL UYGULAMASI NASIL İNDİRİLİR?

Birlikten Berekete Mobil Uygulamasına ilişkin detaylar henüz netlik kazanmadı. Birlikten Berekete Mobil Uygulamasının Google Play ve App Store'dan indirilebileceği düşünülüyor. Konuya ilişkin detaylar belli olduğunda haberimizde yer verilecektir...

