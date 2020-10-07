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Bisiklet hırsızı kameradan kaçamadı! O içerideyken...

YAŞAM HABERLERİ  | 07.10.2020 10:49 | Son Güncelleme

Bursa'da bir kuruyemişçi dükkanının önünde duran bisikleti çalan hırsız, güvenlik kamerasına yakalandı. Kuruyemişçiye giren gencin dışarıda bıraktığı bisikletini çalan hırsız, saniyeler içinde olay yerinden uzaklaştı.

Bisiklet hırsızı kameradan kaçamadı! O içerideyken...

Edinilen bilgiye göre, olay Merkez Yıldırım ilçesi Erikli caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerindeki kuruyemişçiye bisikleti ile gelen bir genç bisikletini iş yerinin önüne bırakıp alışveriş yapmak için içeriye girdi. Bu arada bisikletin yanında aniden beliren kasketli kimliği belirsiz bir kişi saniyeler içesinde bisiklete binip kaçtı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Bisikletin sahibinin şikayetçi olması üzerine olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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İHA

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