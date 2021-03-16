Bisiklet nerede, ne zaman ve kim tarafından icat edilmiştir?

Tekerlekli, insan gücüyle çalışan bir aracın bilinen ilk yinelemeleri, bisiklet pratik bir ulaşım biçimi haline gelmeden çok önce yaratıldı. Uluslararası Bisiklet Fonu'na (IBF) göre, 1418'de İtalyan mühendis Giovanni Fontana (veya de la Fontana), dört tekerlek ve dişlilerle birbirine bağlanmış bir halat halkasından oluşan insan gücüyle çalışan bir cihaz inşa etti. BİSİKLET NEREDE, NE ZAMAN VE KİM TARAFINDAN İCAT EDİLMİŞTİR? 1813'te, Fontana'nın tekerlekli mekanizmasını inşa etmesinden yaklaşık 400 yıl sonra, Karl von Drais adlı bir Alman aristokrat ve mucit, dört tekerlekli, insan gücüyle çalışan bir araç olan Laufmaschine'in (koşu bandı) kendi versiyonu üzerinde çalışmaya başladı. Daha sonra 1817'de Drais, Draisienne, züppe at ve hobi atı da dâhil olmak üzere Avrupa çapında birçok isimle bilinen iki tekerlekli bir aracı piyasaya sürdü. Drais, makinesini çok ciddi bir soruna yanıt olarak yaptı; gerçek atların azlığı. 1815'te Endonezya'daki Tambora Dağı patlak verdi ve kül bulutu tüm dünyaya yayıldı ve küresel sıcaklıkları düşürdü. Smithsonian dergisine göre, bitkiler başarısız oldu ve atlar da dahil olmak üzere hayvanlar açlıktan öldü.

Drais'in hobi atları, günümüzün bisikletleri olan aerodinamik hız makinelerinden çok uzaktı. 50 lbs ağırlığındaki (23 kilogram) bu bisiklet atası, ahşap bir çerçeveye tutturulmuş iki ahşap tekerleğe sahipti. Sürücüler şasiye çivilenmiş döşemeli deri bir seleye oturdular ve ilkel bir ahşap gidon setiyle aracı yönlendirdiler. Sürücüler cihazı ayaklarıyla ileri doğru ittikleri için vites ve pedal yoktu. Drais, icadını Fransa'ya ve popüler olduğu İngiltere'ye götürdü. Denis Johnson adlı bir İngiliz antrenör üreticisi, Londra'nın zevk arayan aristokratlarına "yaya müfredatı" adı verilen kendi versiyonunu pazarladı. Hobi atları, yayalar için bir tehlike olarak kaldırımlardan yasaklanmadan önce yıllarca başarı elde etti. Ulusal Amerikan Tarihi Müzesi'ne (NMAH) göre, modası geçti ve 1820'lerde araçlar nadiren görüldü. Bisikletler, 1860'ların başında iki çelik tekerlek, pedal ve sabit dişli sistemli ahşap bir mekanizmanın piyasaya sürülmesiyle geri dönüş yaptı. Velocipede (hızlı ayak) veya "kemik çalkalayıcı" olarak bilinen bu erken mekanizmanın cesur kullanıcıları, engebeli bir yolculuk içindeydiler.

Devrim niteliğindeki pedalları ve dişli sistemiyle velosipede kimin icat ettiği sorusu biraz belirsiz. Karl Kech adlı bir Alman, 1862'de bir hobi atına ilk pedal bağlayan kişi olduğunu iddia etti. Ancak böyle bir cihazın ilk patenti Kech'e değil, bir ABD patentini alan Fransız araba üreticisi Pierre Lallement'e verildi. NMAH'a göre 1866'da krank pedallı iki tekerlekli araç. 1864'te, aracının patentini almadan önce, Lallement yaratılışını halka açık bir şekilde sergiledi; bu, Parisli zengin bir sanayicinin iki oğlu olan Aime ve Rene Olivier'in icadını nasıl öğrendiklerini ve kendilerine ait bir velosipet yaratmaya karar verdiklerini açıklayabilir. Genç erkekler, bir sınıf arkadaşı olan Georges de la Bouglise ile birlikte, buluşları için ihtiyaç duydukları parçaları yaratmak için bir demirci ve at arabası üreticisi olan Pierre Michaux'u görevlendirdi. Michaux ve Olivier kardeşler, velosipetlerini 1867'de pedallarla pazarlamaya başladılar ve cihaz çok popüler oldu. Tasarım ve finansal konulardaki anlaşmazlıklar nedeniyle, Michaux ve Oliviers'ın birlikte kurduğu şirket sonunda feshedildi, ancak Olivier'in sahibi olduğu Compagnie Parisienne yaşadı.

1870'e gelindiğinde, bisikletçiler Michaux tarafından popüler hale getirilen kemik çalkalayıcı tasarımından bıktı ve üreticiler buna yeni tasarımlarla yanıt verdi. IBF'ye göre ayrıca 1870'e gelindiğinde, metalurji bisiklet çerçevelerinin ahşaptan daha güçlü ve daha hafif olan metalden yapılabileceği kadar ilerlemişti. Popüler bir tasarım, tekerleklerin boyutu nedeniyle kuruş farthing olarak da bilinen yüksek tekerlekli araçtı. (Farthing, bir kuruşun dörtte biri değerinde olan bir İngiliz madeni parasıydı.) Bir kuruş farthing, katı lastik lastikleri ve uzun kolları nedeniyle selefine göre daha yumuşak bir yükselişe sahipti. Üreticiler daha büyük olan üç tekerleğin pedalların bir dönüşüyle ​​daha uzağa gidebileceğini fark ettikçe ön tekerlekler gittikçe büyüdü. Bir binicilik meraklısı, bacakları uzun olduğu kadar büyük bir tekerleği de alabilirdi. Ne yazık ki, heyecan arayan genç erkekler tarafından desteklenen büyük ön tekerlek tasarımı - çoğu Avrupa'da yeni kurulan bisiklet kulüplerinde bu mekanizmaları yarışmaya başladı - çoğu sürücü için pratik değildi. Sürücünün aniden durması gerekirse, momentum tüm mekanizmayı ön tekerleğin üzerinden taşır ve sürücüyü kafasına indirir. IBF'ye göre, "başlık alma" terimi burada ortaya çıktı. 1870'lerde John Kemp Starley adlı bir İngiliz mucit, bir "güvenli bisiklet" için kazanan bir fikir bulana kadar kuruş taşımaya duyulan coşku ılık kaldı.

Starley, 1871'de İngiltere'ye "Ariel" bisikletini tanıttığında bisikletlerini başarılı bir şekilde pazarlamaya başladı ve bu ulusun önümüzdeki on yıllar boyunca bisiklet inovasyonunda lider rolünü başlattı. Starley belki de en çok 1874'te teğet kollu tekerleği icat etmesiyle tanınır. Bu gerginliği emen ön tekerlek, daha önceki bisikletlerde bulunan tekerleklere göre büyük bir gelişme oldu ve tarihte ilk kez bisiklete binmeyi (biraz) rahat ve eğlenceli bir aktivite haline getirmeye yardımcı oldu. Starley'in tekerlekleri ayrıca çok daha hafif bir motosiklet için yapıldı, önceki yinelemelere göre başka bir pratik gelişme. Sonra, 1885'te Starley "Rover" ı tanıttı. Neredeyse eşit büyüklükte tekerlekleri, merkez eksenli direksiyonu ve zincirle çalışan diferansiyel dişlileri ile Starley'in "Rover" bisikletin ilk son derece pratik yinelemesiydi. NMAH'ye göre, kullanımda olan bisiklet sayısı 1889'da tahmini 200 binden 1899'da 1 milyona yükseldi. İlk başta, bisikletler nispeten pahalı bir hobiydi, ancak seri üretim, bisikleti çalışan adam için pratik bir yatırım haline getirdi ve daha sonra işine gidip eve dönebilirdi. Bisiklet binlerce kişiyi bireysel ve bağımsız ulaşımla tanıştırdı ve boş zamanlarında daha fazla esneklik sağladı. Kadınlar çok sayıda bisiklet sürmeye başladıkça, bayan modasında dramatik değişiklikler gerekliydi. Telaşlar ve korseler çıkmıştı; Bir kadına daha fazla hareket kabiliyeti verirken bacaklarını uzun eteklerle kapalı tutmasına izin verdikleri için çiçekçiler içerideydi.

Bisikletler de daha iyi yol koşullarından kısmen sorumluydu. Daha fazla Amerikalı atlı bir araçtan daha pürüzsüz bir yol yüzeyine ihtiyaç duyan bisiklete binmeye başladıkça, bisikletçi örgütleri daha iyi yollar için çağrı yapmaya başladı . Çiftçiler ile diğer işletmeler ve tren istasyonu arasındaki bağlantıları iyileştirmek isteyen demiryolu şirketleri genellikle onlara katıldı. NMAH'a göre; bisikletin otomobilin tanıtımı üzerinde doğrudan etkisi oldu. Bisiklet parçaları daha sonra bilyalı rulmanlar, diferansiyel üniteler, çelik borular ve pnömatik lastikler dahil olmak üzere otomobil parçalarına dahil edildi. Charles Duryea, Alexander Winton ve Albert A. Pope dahil olmak üzere birçok öncü otomobil üreticisi ilk bisiklet üreticileriydi. Ayrıca Wilbur ve Orville Wright, dikkatlerini aerodinamiğe çevirmeden önce bisiklet yapımcısıydı. Başka bir havacılık öncüsü olan Glenn Curtiss de bir bisiklet üreticisi olarak işe başladı. Otomobillerin popülaritesi arttıkça, bisiklete olan ilgi azaldı. Ayrıca, NMAH'a göre elektrikli demiryolları, başlangıçta bisiklet kullanımı için inşa edilen yan yolları devraldı. 1900'lerin başında üretici sayısı azaldı ve 50 yıldan fazla bir süredir bisiklet büyük ölçüde sadece çocuklar tarafından kullanıldı.