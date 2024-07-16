Bisiklet parkurunda bisiklet süren çocuğa saldırdı! ''Bir daha buraya gelmeyeceksin''

İstanbul Arnavutköy Vadipark’ta, dün akşam saatlerinde parktaki bisiklet parkuruna giderek bisiklet kullanan 14 yaşındaki çocuk, aynı parkta bulunan bir ailenin tepkisiyle karşılaştı.

İlk etapta yalnızca tepki ile karşılaşan çocuğa daha sonra bir kişi saldırarak “bir daha buraya gelmeyeceksin” diye tepki gösterdi.

Bisiklet parkurunda bisikletini sürdüğünü belirtmesine rağmen ‘aile var burada’ diye bağırarak, çocuğun üstüne yürüdü. Birden fazla kişi saldırganı durdurmaya çalışmasına rağmen kimseyi dinlemedi.

Bu içerik Evin Özbey tarafından yayına alınmıştır