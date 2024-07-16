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  4. Bisiklet parkurunda bisiklet süren çocuğa saldırdı! ''Bir daha buraya gelmeyeceksin''

Bisiklet parkurunda bisiklet süren çocuğa saldırdı! ''Bir daha buraya gelmeyeceksin''

16.07.2024 10:42
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16.07.2024 10:42
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Arnavutköy’de bulunan bir parkın içerisindeki bisiklet parkurunda bisiklet süren bir çocuk, neye uğradığını şaşırdı. Bisiklet parkurunda bisiklet sürmesi nedeniyle çocuğa saldırıp “bir daha buraya gelmeyeceksin” dedi. O anlar kask kamerasıyla kaydedildi.

İstanbul Arnavutköy Vadipark’ta, dün akşam saatlerinde parktaki bisiklet parkuruna giderek bisiklet kullanan 14 yaşındaki çocuk, aynı parkta bulunan bir ailenin tepkisiyle karşılaştı.

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İlk etapta yalnızca tepki ile karşılaşan çocuğa daha sonra bir kişi saldırarak “bir daha buraya gelmeyeceksin” diye tepki gösterdi.

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Bisiklet parkurunda bisikletini sürdüğünü belirtmesine rağmen ‘aile var burada’ diye bağırarak, çocuğun üstüne yürüdü. Birden fazla kişi saldırganı durdurmaya çalışmasına rağmen kimseyi dinlemedi.

Bu içerik Evin Özbey tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Arnavutköy bisiklet
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