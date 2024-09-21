Bisiklet sürerken sucuklu yumurta pişirdi: O anlar milyonlarca izlendi! Yeni meydan okuması belli oldu

Yaşadığı bel ağrıları nedeniyle ellerini kullanmadan bisiklet sürmeye alışan Tugay Çerezci, bisiklet sürerken sucuklu yumurta pişirdi. O anları sosyal medyasından paylaşan içerik üreticisi daha önceden de bisiklet üzerinde makarna yapmıştı.

Gelen yorumlarda sucuklu yumurta yapmasını isteyen takipçilerinin olduğunu söyleyen genç sporcu bu kez de bisiklet üzerinde sucuklu yumurta yaparak milyonlarca izlenmeye ulaştı. Çektiği her videoda çıtayı daha da yukarı çıkaracağını söyleyen Çerezci, ileride birçok farklı yemek yapmayı deneyeceğini ifade etti.

"BEL AĞRISI YÜZÜNDEN ELLERİMİ KULLANMADAN BİSİKLET SÜRMEYİ ÖĞRENDİM"

Bel ağrıları nedeniyle ellerini kullanmadan bisiklet sürmeye alıştığını aktaran Tugay Çerezci, “2017 yılında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde Spor Yöneticiliği bölümünü okumaya başladım. BESYO okuduğum için de sporun çeşitli dallarıyla da ilgileniyorum, bisiklet de bunlardan birisi. 2018-2019 yılları arasında birçok yarışlara da katıldım. Antrenman olarak günde 100 kilometre bisiklet sürdüğüm zamanlar da oldu. Başlarda dağ bisikleti kullanıyordum, sonrasında yol bisikletine geçme ihtiyacı duydum. Yol bisikletine geçtiğimde geometrisi farklı olmasından dolayı çok fazla eğilmem gerekiyordu ve o zamanlar daha kiloluydum, belime ağrı yapıyordu. Bel ağrısından dolayı ellerimi bırakarak sürmeye başladım bu şekilde dengem oturdu” şeklinde konuştu.

"ÇITAYI HER SEFERİNDE YÜKSELTECEĞİM"

Her seferinde farklı yemekler yapmayı denemek istediğini söyleyen Çerezci, “Sosyal medyada içerik üretmeyi çocukluğumdan beri istiyordum. Aklıma böyle bir içerik fikri geldi. Hibrit bir sporcu olarak sosyal medyada yer almaya çalışıyorum. Bisikletin üzerinde ilk başta kahve yaparak başladım. Daha sonrasında hazır makarna yaptım. Gelen yorumlar üzerinden bu işi geliştirmeye devam ettim ve sucuklu yumurta yaptım ve ileride daha da farklı yemekler yapacağım. İlgi çeken yorumları dikkate alarak yemek yapmaya çalışıyorum. Videolarım 1 milyonun üzerinde izleniyor. Yeni başlamış olmama rağmen bu izlenmeleri görmek beni mutlu ediyor. Çevremden de çok güzel tepkiler alıyorum. Kuymak yapmamı isteyen var, mangal isteyen var. Tüm önerileri dikkate alıp çıtayı her seferinde yükseltmeyi planlıyorum” dedi.

(İHA)Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır