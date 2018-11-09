HABER

Bisiklet turuna kalp krizi engel olamadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2018 14:14 | Son Güncelleme

ALMANYA'dan tur için 16 Ağustos'ta bisiklet ile yola çıkan Alpay Çağlar (50), yaklaşık 5 bin kilometre yol katederek Sinop'a ulaştı.

Bisiklet turuna kalp krizi engel olamadı

Esra AKSU/SİNOP, (DHA)- ALMANYA'dan tur için 16 Ağustos'ta bisiklet ile yola çıkan Alpay Çağlar (50), yaklaşık 5 bin kilometre yol katederek Sinop'a ulaştı. Tura çıkmadan önce kalp krizi geçirdiğini belirten Çağlar, "26 Nisan'da, Almanya'da kalp krizi geçirdim. Allah'a şükür hiçbir şey olmadı. Bana grip gibi bir şey geldi kalp krizi" dedi.
Almanya'da yaşayan Alpay Çağlar, bisiklet turu yapmaya karar verdi ve 16 Ağustos'ta yola çıktı. Çağlar, binlerce kilometre yol katettikten sonra Sinop'a geldi. Maceralı yolculuğunu anlatan Alpay Çağlar, "16 Ağustos'ta Bremen Almanya'dan yola çıktım. Önce Köln tarafına gittim. Daha sonra Fransa, İsviçre, İtalya, Slovenya, Hırvatistan, Hırvatistan'dan sonra kısa bir parça Bosna Hersek, Arnavutluk, Yunanistan diyerek Atina'dan vapurla İzmir'e geldim. Sonra Sinop'a vardım" dedi.
'YOL HESAPLAMAK STRES YAPIYOR'
Alpay Çağlar katettiği yolun tahmini 5 bin kilometre olduğunu ifade ederek, "Hiç bakmadım ama 5 bine yakın oldu artık. Bunları hesaplamak bana stres yapıyor. Onun için daha fazla zevkimi alıyorum. Buradan sonra Trabzon yoluna çıkacağım. Karadeniz sahilinden Trabzon'a gideceğim. Trabzon'dan doğru Ankara, Nevşehir, sonra Antalya, Antalya'dan sonra Akdeniz sahilinden Mersin'e doğru gideceğim. Oradan sonra rotam belli değil. Belki İskenderun üzerine Suriye'den geçerim" diye konuştu.
'KALP KRİZİ GEÇİRDİM'
Tura çıkmadan önce Almanya'da kalp krizi geçirdiğini ancak sağlığının iyi olduğunu kaydeden Çağlar, şunları söyledi:
"Ne kadar sürer bu tur bilmiyorum. 8 ay olabilir, 6 ay olabilir, 9 ay olabilir. Bakalım, zamanım var. 26 Nisan'da Almanya'da kalp krizi geçirdim. Allah'a şükür hiçbir şey olmadı. Bana grip gibi bir şey geldi kalp krizi. Hava gibi olmasın ama gerçekten öyle bir olay oldu. Anjiyo yaptılar. 3 hafta rehabilitasyon zamanı geçirdim. Ondan sonra son kontrolde doktora böyle bir tur planladığımı söyledim. O da bana, 'İstiyorsan Mars'a git ama ilaçlarını al' dedi, 'nabzına ve tansiyonuna dikkat et' dedi. Ben de onu yapıyorum zaten."
Karadeniz etabında zorlandığını belirten Çağlar, en zorlu yolların ise Arnavutluk ve Hırvatistan'da olduğunu söyledi.

FOTOĞRAFLI

Bisiklet turuna kalp krizi engel olamadıBisiklet turuna kalp krizi engel olamadıBisiklet turuna kalp krizi engel olamadıBisiklet turuna kalp krizi engel olamadı

PARTNERBeklenen gün geldi! 3 gün boyunca alışveriş çılgınlığı yaşanacakBeklenen gün geldi! 3 gün boyunca alışveriş çılgınlığı yaşanacak
Ünlü doktor Salih Mertan, yaşamına son verdiÜnlü doktor Salih Mertan, yaşamına son verdi
Ordu’da öğrenciler Atatürk silüeti oluşturduOrdu’da öğrenciler Atatürk silüeti oluşturdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ahmet Kural suskunluğunu bozdu! Sıla kendisini Ziynet Sali ile aldattı mı?

Ahmet Kural suskunluğunu bozdu! Sıla kendisini Ziynet Sali ile aldattı mı?

Bayrampaşa Kaymakamlığı'nda kendini vuran kadın polis memuru hayatını kaybetti

Bayrampaşa Kaymakamlığı'nda kendini vuran kadın polis memuru hayatını kaybetti

Hayattaki tek isim anlattı: Tabut açıldı, Atatürk'ün yüzünü gördüm...

Hayattaki tek isim anlattı: Tabut açıldı, Atatürk'ün yüzünü gördüm...

Son dakika! OHAL komisyonu açıkladı: 3 bin kişi göreve iade edildi

Son dakika! OHAL komisyonu açıkladı: 3 bin kişi göreve iade edildi

Başakşehir'den Abdullah Avcı ve Fenerbahçe açıklaması

Başakşehir'den Abdullah Avcı ve Fenerbahçe açıklaması

AK Parti'nin anketinden Mansur Yavaş çıktı!

AK Parti'nin anketinden Mansur Yavaş çıktı!

İlginizi Çekebilir

Hayattaki tek isim anlattı: Tabut açıldı, Atatürk'ün yüzünü gördüm...

Hayattaki tek isim anlattı: Tabut açıldı, Atatürk'ün yüzünü gördüm...

E-Devlet'ten 2 yeni hizmet! Herkesi ilgilendiriyor

E-Devlet'ten 2 yeni hizmet! Herkesi ilgilendiriyor

Tanıtım filminde Fethullah Gülen benzerliği başlarını yaktı

Tanıtım filminde Fethullah Gülen benzerliği başlarını yaktı

İşte AK Parti'nin masasındaki son anket! Çok çarpıcı sonuçlar

İşte AK Parti'nin masasındaki son anket! Çok çarpıcı sonuçlar

Milyonları ilgilendiren yasa teklifi komisyondan geçti! İşte sağlık alanındaki yeni düzenlemeler...

Milyonları ilgilendiren yasa teklifi komisyondan geçti! İşte sağlık alanındaki yeni düzenlemeler...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Terör örgütüne büyük darbe! 8 günde 4 kritik isim öldürüldü

Terör örgütüne büyük darbe! 8 günde 4 kritik isim öldürüldü

Atilla Taş gözaltına alındı!

Atilla Taş gözaltına alındı!

Okula giren pitbull cinsi köpek polis tarafından vuruldu

Okula giren pitbull cinsi köpek polis tarafından vuruldu

Ordu’da öğrenciler Atatürk silüeti oluşturdu

Ordu’da öğrenciler Atatürk silüeti oluşturdu

Şaşkınlık veren kaza! Sultangazi'de temizlik işçisine iki tramvay çarptı

Şaşkınlık veren kaza! Sultangazi'de temizlik işçisine iki tramvay çarptı

Milli Savunma Bakanı Akar’dan 10 Kasım mesajı

Milli Savunma Bakanı Akar’dan 10 Kasım mesajı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.