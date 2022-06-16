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Bisikleti gelin aracı yaptılar, nikah salonunun yolunu tuttular

16.06.2022 19:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde Emre Yılmaz ile Dilek Erdoğan çifti, gelin arabası gibi süsledikleri bisikletlerle konvoy yaparak nikah salonunun yolunu tuttu.

Bisikleti gelin aracı yaptılar, nikah salonunun yolunu tuttular

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde evlilik kararı alan çift, tutkunu oldukları bisikletlerini gelin aracına dönüştürüp nikah salonuna gitti.

Kentte yaşayan ve bir bisiklet derneğinde yönetici olan Emre Yılmaz ile bir süre önce tanıştığı Dilek Erdoğan evlilik kararı aldı.

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Mutlu günlerini alışılagelmiş düğün konvoyunun dışına çıkaran çift, bisikletlerini süsleyerek gelin aracına dönüştürdü.

Çift, kendisi gibi bisiklet tutkunu olan arkadaşları ile konvoy yaparak nikah salonuna gitti.

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Safranbolu Belediyesi Leyla Dizdar Kültür Merkezi'nde kıyılan nikahın ardından çift, yine bisiklet konvoyuna katılarak evlerine gitti. (AA)

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