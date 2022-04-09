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Bisikletle direğe çarpan Serdar, kabusu yaşadı! Yanağından kopan parça, Antalya'da dikildi

09.04.2022 15:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da yaşanan olayda bisikletiyle elektrik direğine çarpan 9 yaşındaki Serdar feci şekilde yaralandı. Yanağından parça kopan küçük Serdar, ambulans uçakla sevk edildiği Antalya'da ameliyat edildi.

Bisikletle direğe çarpan Serdar, kabusu yaşadı! Yanağından kopan parça, Antalya'da dikildi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bisikletle elektrik direğine çarpan 9 yaşındaki Serdar Öztürk’ün yanağından kopan parça, ambulans uçakla sevk edildiği Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde yerine dikildi.

İskenderun ilçesinde dün saat 20.00 sıralarında Serdar Öztürk,camiye giderken bisikletiyle elektrik direğine çarptı. Sağ yanağından parça kopan Serdar Öztürk, yaralandı. Öztürk, kopan parça ile birlikte hastaneye kaldırıldı. İlk müdahalenin ardından parçanın yerine dikilmesi için mikro ve plastik cerrahi operasyonu yapılmasına karar verildi. Serdar Öztürk, saat 03.30 sıralarında ambulans uçakla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi. Yapılan ameliyatla Öztürk’ün yüzünden kopan parça, yerine dikildi.

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Serdar Öztürk'ün yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü bildirildi. (DHA)

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