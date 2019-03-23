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Bisikletle sulama kanalına düşen baba öldü, oğlu kurtarıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.03.2019 12:56 | Son Güncelleme

ADANA'da çamurlu yolda elektrikli bisikletinin kontrolünü kaybeden Ahmet Tabar (42) ve oğlu Musa Tabar (8) sulama kanalına düştü.

Bisikletle sulama kanalına düşen baba öldü, oğlu kurtarıldı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da çamurlu yolda elektrikli bisikletinin kontrolünü kaybeden Ahmet Tabar (42) ve oğlu Musa Tabar (8) sulama kanalına düştü. Çocuk, çevredekiler tarafından sudan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı, baba ise yaşamını yitirdi.
Olay, Yüreğir ilçesi Koza Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sabah saatlerinde Ahmet Tabar, oğlu Musa Tabar ile lahana toplamaya geldi. Bir süre çalışan baba oğul, ardından elektrikli bisiklete binip tarladan ayrıldı. Ancak çamurlu yolda sürücü Ahmet Tabar bisikletin kontrolünü kaybetti. Savrulan bisikletteki baba ve oğlu, Devlet Su İşleri'ne ait sulama kanalına düştü. Olayı gören çevredekiler hemen suya atladı. Musa Tabar'ı kurtaran mahalle sakinleri, suda sürüklenen babaya ise ulaşamadı.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil ekipleri, yaralı çocuğu hastaneye kaldırdı. Su altı polislerinin yaptığı çalışma sonucu Ahmet Tabar'ın cansız bedeni kanal kapakları yakınında bulundu. Ahmet Tabar'ın cenazesi hastane morguna götürüldü. Soruşturma başlatıldı.

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Bisikletle sulama kanalına düşen baba öldü, oğlu kurtarıldıBisikletle sulama kanalına düşen baba öldü, oğlu kurtarıldıBisikletle sulama kanalına düşen baba öldü, oğlu kurtarıldıBisikletle sulama kanalına düşen baba öldü, oğlu kurtarıldı

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