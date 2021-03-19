HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bişkek-İstanbul seferini yapan THY uçağı Ankara’ya indi

Bişkek-İstanbul seferini yapan THY uçağı Ankara’ya indi

19.03.2021 16:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bişkek-İstanbul seferini yapan Türk Hava Yolları (THY)’na ait yolcu uçağında bulunan bebek yolcu hastalanınca uçak Ankara’ya indi. Hasta bebek, hastaneye sevk edildikten sonra THY uçağı İstanbul’a doğru yola çıktı.

Bişkek-İstanbul seferini yapan THY uçağı Ankara’ya indi

THY’nin Bişkek-İstanbul seferini yapan TK-347 sefer sayılı, TC-LSA kuyruk tescilli uçağı Türkiye Hava Sahası üzerindeyken uçakta bulunan bir bebek yolcunun kalp krizi geçirdiği anlaşıldı.

İLK MÜDAHALE HAVADA YAPILDI

İlk müdahale kabin görevlileri ve uçakta bulunan yolcular tarafından yapıldı. Bunun üzerine uçağın kaptan pilotu Ankara Esenboğa Havalimanı Hava Trafik Kontrol kulesiyle irtibata geçerek acil iniş için izin istedi.

Uçak saat 13.15 sıralarında Esenboğa Havalimanı’na sorunsuz bir şekilde inişini gerçekleştirildi. Kalp krizi geçirdiği öğrenilen bebek yolcunun hastaneye kaldırıldığı ve durumunun iyi olduğu anlaşıldı.

Uçak daha sonra İstanbul seferini tamamlamak üzere 14.00’de Esenboğa Havalimanı’ndan İstanbul’a kalkış yaptı.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dünya literatürüne kazandırıldı! Türk bilim insanları yeni bir parazit türü daha keşfettiDünya literatürüne kazandırıldı! Türk bilim insanları yeni bir parazit türü daha keşfetti
'Rüzgar esti, hamile kaldım' dedi! Polis soruşturma başlattı'Rüzgar esti, hamile kaldım' dedi! Polis soruşturma başlattı
Anahtar Kelimeler:
Ankara

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Mustafa Destici'den HDP açıklaması: Esasen kuruluşu da sakattır

Mustafa Destici'den HDP açıklaması: Esasen kuruluşu da sakattır

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

CHP Grup Başkanvekili Özkoç: Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesi doğru değil

CHP Grup Başkanvekili Özkoç: Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesi doğru değil

Parkta vahşet! 17 yaşındaki Gizem Canbulut bıçaklanarak öldürüldü

Parkta vahşet! 17 yaşındaki Gizem Canbulut bıçaklanarak öldürüldü

Gergerlioğlu'nun vekilliği düşürüldü

Gergerlioğlu'nun vekilliği düşürüldü

Diğer Haberler

Manukyan’ın mirasçısının evliliği iptal edildi, miras torunlarına kaldı

Manukyan’ın mirasçısının evliliği iptal edildi, miras torunlarına kaldı

Kuşadası'nda kaybolan Berk Ergier'in son görüntülerini çeken kişi konuştu

Berk Ergier'in son görüntülerini çeken kişi konuştu

Doç. Dr. Halit Yerebakan kimdir ve nerelidir? Halit Yerebakan nerede çalışıyor?

Yerebakan kalp hastalıkları üzerine önemli çalışmalar yaptı

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Özlem Zengin'e hakaret eden kullanıcının iddianamesi kabul edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Özlem Zengin'e hakarette yeni gelişme

Cuma namazını kılmak için gittiği camide hayatını kaybetti

Cuma namazını kılmak için gittiği camide hayatını kaybetti

Beyin ölümü gerçekleşen mühendisin organları umut oldu!

Beyin ölümü gerçekleşen mühendisin organları umut oldu!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.