Bitcoin: Kripto para birimine yatırım yaparak servet kazananlar ve dibe vuranlar

Dolara karşı değeri sürekli katlanan dijital para birimi Bitcoin, Tesla'nın 1,5 milyar dolarlık alımının ardından daha da yükseldi.

Bugün 50 bin doları görerek yeni bir rekor kıran Bitcoin'in "paranın geleceği" olduğunu söyleyen geniş bir çevre var.

Öte yandan özel bilgisayarlar ve işlemcilerle dijital para üretmek için bir yılda harcanan enerjinin hızla artması da çevre için hiç iyi bir haber değil.

Üstelik Bitcoin birçok kişiye para kazandırdığı gibi, değerindeki iniş çıkışlar nedeniyle birçoklarına da büyük kayıplar getirdi.

Yani bu alanda yatırım yaparken yükselmek de mümkün, dibe vurmak da...

'BİTCOİN KAZANCIMLA İZLANDA TATİLİ YAPTIM'

James Saye, Teknoloji danışmanı

Bitcoin'e ilk kez 2017'de yatırım yaptım. Çok fazla para yatırmaktan çekinerek yaklaşık 500 sterlin ile başladım.

Yükseldiği bir dönemde 2 bin 500 sterlin kazandım ve bununla İzlanda'da güzel bir tatile çıktım. İzlanda güzel ama pahalı bir ülke. Bitcoin kazancı çok işime yaradı.

2018'de değeri düşükken bir kez daha aldım ve hala elimde tutuyorum, ancak zamanında kazancımı paraya çevirdiğim için de pişman değilim.