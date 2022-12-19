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Bitişik binalara da sıçradı! Sarıyer'de korkutan yangın...

19.12.2022 19:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde korkutan bir yangın meydana geldi. Evin çatısında tadilat yapılması sırasında başlayan yangın kısa sürede büyüyerek bitişikteki iki binaya sıçradı. Mahalleliyi sokağa döken yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bitişik binalara da sıçradı! Sarıyer'de korkutan yangın...

Yangın, saat 15.30 sıralarında Pınar Mahallesi Nehir Sokak'ta bulunan 2 katlı evin çatısında çıktı. Çatıda tadilat çalışması yapıldığı sırada izolasyon malzemesinin tutuşması ile başladığı iddia edilen yangın kısa sürede büyüdü. Yangın nedeniyle mahalleli kendini sokağa attı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışırken, polis çevrede güvenlik önlemi aldı. Bitişikte bulunan 2 binaya da sıçrayan yangın itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucunda kontrol altına alınarak söndürüldü. 

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Yanan binanın bitişiğinde oturan Fatih Hacıhasanoğlu, "Yan taraftaki binada çatı çalışması yapıyorlarmış, çatı malzemesi tutuşuyor, sonra diğer binalara sıçrıyor. Allah'tan yaralı ya da can kaybı yok" şeklinde konuştu.

Yangınla ilgili inceleme devam ediyor. (DHA)

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yangın Sarıyer

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