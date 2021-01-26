Bitkilerinizi coştukça çoşturacak gübre tarifleri! Balık atıkları, pekmez ve yumurta kabuğu...

Gerçekten güzel ve sağlıklı çiçeklere sahip olmanın yolu onlara iyi bakmaktan bakımlarını eksiksiz yapmaktan geçiyor. Ve bunun için para harcamanıza da gerek yok. Bitkilerinizi tüm yıl boyunca sağlıklı tutmak zor olabilir ama bitkileri coşturan ev yapımı gübre tarifleri oldukça işinize yarayacak. Bitkilerinizin ihtiyaç duydukları tüm besinleri almalarını sağlamaya yardımcı olabilecek birkaç ev yapımı bitki yemi tarifleri bulduk. Ama önce, farklı besin eksikliklerinin belirtilerini bilmelisiniz. Bakarsanız bitkileriniz size söyleyecektir. Mağazadan satın aldığınız bitki besinleri çok büyük bir fiyat aralığına sahip olabilir ve bitkileriniz için yararlı olmayan pek çok kimyasal ve dolgu maddesine sahip olma eğilimindedir. Bu, saksı bitkilerinize ihtiyaç duydukları yiyecekleri yanlışlıkla yapraklarını yakmadan veya bütçenizi aşmadan vermenin ucuz ve kolay bir yoludur. YİYECEKLERİN BİTKİLERİNİZ İÇİN SAĞLADIĞI FAYDALAR Bitkinizin besin eksikliği olduğunda, bir şekilde ortaya çıkacaktır. Bitkilerinizin neye ihtiyacı olduğunu görmek için dikkatlice gözlemleyin. Bu ipuçlarını, bu boşlukları doldurmak için tariflerinizi değiştirmek için kullanabilirsiniz. Bitkilerinizin belirli besin maddelerine ihtiyaç duyduğu eksiklikler ve işaretler şunları içerir:

Kalsiyum Kalsiyum eksikliği olan bir bitkide yaprak damarları arasında sarı noktalar, bodur büyüme, çiçek sonu çürüklüğü ve ölmekte olan veya zayıf gövdeler olacaktır. Karışıma ezilmiş yumurta kabukları eklemek bu sorunu çözecektir.

Magnezyum Bir magnezyum eksikliği, bitkinin yapraklarına mermer bir görünüm verir veya yaprak kenarlarında ve damarlarda sararma görürsünüz. Epsom tuzları eklemek ve sulamak magnezyum seviyelerini artırabilir.

Azot Azot eksikliği olan herhangi bir bitki bodur bir büyüme ve soluk yeşil veya sarı yapraklara sahip olabilir. Yetersiz bitkinizin yakınında bezelye veya fasulye gibi nitrojen bakımından zengin bitkiler yetiştirebilir veya kahve telvesi ekleyebilirsiniz.

Fosfor Fosfor eksikliği genellikle bodur büyümeye, çiçeklerin yokluğuna veya küçük çiçeklere ve daha koyu yaprak kenarlarına sahiptir. Doğrudan bitkinizin toprağına kullanılmış akvaryum suyu veya kemik unu eklemek, bu seviyelerin yükselmesine yardımcı olabilir.

Potasyum Potasyum eksikliği olan bitkiler hastalık geliştirmeye ve kuraklıktan ölmeye daha yatkındır. Bu noksanlığın belirtileri arasında sarı yapraklar, sarı veya kahverengi damarlar ve yapraklarda kahverengi lekeler bulunur. Muz kabuğunu bir santim gömmek yaprak bitlerini caydıracak ve potasyum seviyelerini yavaşça yükseltecektir.

BİTKİLERİ COŞTURAN GÜBRE TARİFLERİ Artık bitkilerinizin eksikliklerinin olabileceği farklı bileşenleri ve nelere dikkat etmeniz gerektiğini bildiğinize göre, bir araya getirebileceğiniz kolay tariflerin ana hatlarını vereceğiz. KAHVE TELVESİ Kahve telvesi içeren gerçekten kolay bir tarifle başlayacağız. Kahve içerseniz, büyük olasılıkla attığınız kahve telvesi artığı olur. Bu kahve telveleri, toprağınızın asitliğini artıracak yüksek seviyede nitrojen içerir. Bunu yapmak için tek yapmanız gereken kahve telvesini toprağa karıştırmak. Doğrudan bitkinizin üssünün etrafındaki alana konsantre olun. Bu, manolyalar, ortancalar, güller ve sebzeler için harika çalışıyor. EPSOM TUZU Bu tarif, topraktaki tüm farklı besin seviyelerini dengelemek için iyidir. Toplu olarak hazırlayabilir ve eski bir plastik süt kabında saklayabilirsiniz. Tek yapmanız gereken, tüm malzemeleri bir araya getirmek ve çözülmeleri için sürahinizde bir saat bekletmektir. 1 yemek kaşığı epsom tuzu

½ çay kaşığı amonyak

1 tatlı kaşığı karbonat

Su Çözündükten sonra, toprağa ekleyin, böylece kökleri tarafından emilir. Her ay toprağınızın üstüne küçük bir miktar ekleyin. Bitkilerinizin ne yaptığına bağlı olarak gerektiği gibi ayarlayın.

BALIK ATIKLARI Akvaryum suyu ve balık atıkları bitkileriniz için mükemmel besin kaynaklarıdır ve bitkiler için harika bir besin oluştururlar. Bu yöntem daha fazla zaman ve çaba gerektirir, ancak sonuç verir. Bunun için balık atıkları ve suyu karıştırın. Ölçüsünü kullanacağınız bitkilere göre ayarlayın. Bir gün demlenmesine izin verin. 24 saate ulaştığınızda, geri kalanını suyla doldurun, gevşek bir şekilde örtün ve iki hafta boyunca mayalanmasına izin verin. Bu çözüm sayesinde bitki veya sebze toprağınıza düzinelerce besin eklersiniz. YEŞİL ÇAY Yeşil çayın insanlar için harika olduğunu büyük olasılıkla biliyorsunuzdur, ancak aynı zamanda bitkilerinizin sağlıklarını iyileştirmeye yardımcı olması için de faydaları vardır. Basit ama güçlü bir tarifİ ayda bir kez kullanabilir veya su yerine çok seyreltilmiş yeşil çay kullanabilirsiniz. Yüksek seviyelerde kalsiyum, potasyum, fosfor ve manganez içerir. Başlamak için bir litre su alın ve yeşil çayınızı demleyin. Demlenmesine izin verin ve ardından oda sıcaklığına ulaşana kadar soğumasını bekleyin. Çay poşetlerini çıkarmanıza gerek yok. Onları saklayın ve iç mekan bitkilerinizi dört haftada bir sulayın.

JELATİN Neredeyse her şeyi dahil etmek mümkündür ve bu gübre bunun mükemmel bir örneğidir. Jelatin yüksek nitrojen seviyelerine sahiptir ve bu, bitkilerinizin büyümesine ve büyük çiçeklere veya yapraklara sahip olmasına yardımcı olabilir. Bu tarifi oluşturmak için bir paket sade jelatin alın ve bir bardak sıcak suya ekleyin. Jelatin çözülene kadar karıştırın ve karışımı üç bardak soğuk suya ekleyin. Tamamen soğuduğunda, bitkilerinizin etrafındaki toprağa dökün. Bunu hem iç mekan hem de dış mekan bitkilerinizde ayda bir kez tekrarlayın. PEKMEZ Pekmez kullandığınızda bitkinin sağlıklı kalması için topraktaki faydalı bakteri ve mikropları artırır. Buna karşılık, bitkileriniz büyüyebilir ve geniş yapraklar ve çiçek açabilir. Bunu yapmak için plastik bir sürahiye su koyun. Suya bir ila üç yemek kaşığı pekmez ekleyin ve iyice çalkalayın. Bu karışımı bir sprey şişesine ekleyin ve bitkilerinizi haftada bir kez püskürtün. SİRKE Sirke, yüksek düzeyde asetik asit içerir. Bu asit, güller veya ev bitkileri gibi belirli bitki türlerini canlandırmada harika çalışıyor. Aynı zamanda sebzelerde de işe yarar. Bu basit tarif şunları gerektirir: