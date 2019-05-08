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Bitkin bulunan 3 yavru tilki korumaya alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2019 11:58 | Son Güncelleme

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde kullanılmayan evin bodrum katında doğduktan sonra annesi tarafından terk edilen ve bitkin halde bulunan 3 tilki yavrusu, Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde korumaya alındı.

Bitkin bulunan 3 yavru tilki korumaya alındı

Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde kullanılmayan evin bodrum katında doğduktan sonra annesi tarafından terk edilen ve bitkin halde bulunan 3 tilki yavrusu, Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde korumaya alındı. 3 tilki yavrusu, evcilleşmemesi için bir süre beslendikten sonra doğaya bırakılacak.
Çamlık Mahallesi yakınındaki ormanlık alanda kullanılmayan bir evin bodrum katındaki tilki yavrularını gören vatandaşlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne haber verdi. Annesi tarafından terk edildiği sanılan ve aç kaldıkları için bitkin düşen 3 tilki yavrusu, Müdürlük ekipleri tarafından bodrum kattan alınarak, Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü. Merkezde korumaya alınan yavrular, ilk olarak sağlık kontrolünden geçirildi. Aç kaldıkları için bitkin düşmelerine rağmen genel sağlık durumlarının iyi olduğu belirlenen tilki yavruları, veterinerler tarafından süt ve yaş mamayla beslendi.
Merkezde görev yapan veteriner Hasan Kılınç, 3 tilki yavrusuna bebek şefkati gösterdiklerini belirterek, "Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından merkezimize getirilen 3 tilki yavrusunu koruma altına aldık. Kendilerine bakabilecek durumda değiller. Daha çok küçükler ve ayakta durmakta bile zorlanıyorlar. Sağlık kontrollerini yaptık. Üçünün de durumu çok iyi. Süt ve yaş mamayla besliyoruz. Bu hayvanlar doğal hayatta büyümeli, evcilleşmemeleri için bir süre besledikten sonra doğal hayatlarına geri bırakacağız" dedi.

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Bitkin bulunan 3 yavru tilki korumaya alındıBitkin bulunan 3 yavru tilki korumaya alındıBitkin bulunan 3 yavru tilki korumaya alındı

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