HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. Bitkin halde bulduğu Puhu kuşunu evine getirip etle besledi: Adını Barbara koydum

Bitkin halde bulduğu Puhu kuşunu evine getirip etle besledi: Adını Barbara koydum

03.09.2021 10:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’nın Tufanbeyli ilçesinde bir kişi, yolda bitkin halde bulup etle beslediği puhu kuşunu hayvanat bahçesine götürülmek üzere Tufanbeyli Av Koruma ve Avcılar Derneğine teslim etti. Araştırmaları sonucu kuşun ender görüldüğünü öğrenen Emre Sezgin, kuşa ''Barbara'' adını koyduğunu söyledi.

Bitkin halde bulduğu Puhu kuşunu evine getirip etle besledi: Adını Barbara koydum

Emre Sezgin adındaki vatandaş,Adana Tufanbeyli’de aracıyla giderken yolda bitkin halde bulduğu puhuyu evine getirdi. Sezgin, kuşa su ve yiyecek verdi.

''ADINI BARBARA KOYDUM''

İki gündür evinde beslediği ve çok sevdiği kuşa özenle baktığını belirten Sezgin, "Puhunun tedavisinin yapılması için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne haber verdim. Ben de bu kuşu ilk defa gördüm. Etle besliyoruz. Hakkında araştırma yaptık. Ender görüldüğünü anladığımızda ekiplere haber verdik. Kuş, çok uysal. Ona 'Barbara' adını koydum" ifadelerini kullandı.

Screenshot_5

Haber verilmesi üzerine Tufanbeyli Av Koruma ve Avcılar Derneği Başkanı Mehmet Ali Baykul eve gelerek kuşu teslim aldı. Baykul, kuşun kanadında küçük bir yara olduğunu o yüzden uçamadığını belirterek puhuyu Tarsus Hayvanat Bahçesine teslim edeceklerini söyledi.

Screenshot_8

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tüyler ürperten av! Dumanlar yükselmeye başladıTüyler ürperten av! Dumanlar yükselmeye başladı
PARTNERDerin Talu'nun olaylı gecesi!Derin Talu'nun olaylı gecesi!
Düğün sonrası birbirlerine girdiler! Silahlar çekildiDüğün sonrası birbirlerine girdiler! Silahlar çekildi
Anahtar Kelimeler:
Adana
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Genç kız "Beni kurtarın" diyerek pencereden kendini boşluğa bıraktı

Genç kız "Beni kurtarın" diyerek pencereden kendini boşluğa bıraktı

2 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı

2 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı

Acun Ilıcalı teklifi yaptı! O Ses Türkiye’ye bomba transfer

Acun Ilıcalı teklifi yaptı! O Ses Türkiye’ye bomba transfer

Babası kulübü basmıştı! Bir şok daha

Babası kulübü basmıştı! Bir şok daha

Bakan Koca'dan Bilim Kurulu toplantısı sonrası önemli açıklamalar

Bakan Koca'dan Bilim Kurulu toplantısı sonrası önemli açıklamalar

Prof. Dr. Uğur Şahin: Bu müthiş bir artış

Prof. Dr. Uğur Şahin: Bu müthiş bir artış

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Bahçeli'den seçim barajı açıklaması

Bahçeli'den seçim barajı açıklaması

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

3 kızını öldüren imamın ifadesi ortaya çıktı

3 kızını öldüren imamın ifadesi ortaya çıktı

Çağrılar sonrası flaş 'af' iddiası!

Çağrılar sonrası flaş 'af' iddiası!

"Aşılara dirençli olabilir" diyerek duyurdular! İşte yeni kâbus

"Aşılara dirençli olabilir" diyerek duyurdular! İşte yeni kâbus

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.