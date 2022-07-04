Bitkisel et ürünleri üreten bir şirket insan eti tadında hamburger üretti! "Geliştirilirken hiçbir insan zarar görmedi"

Bitki bazlı et ürünleri üreten bir marka, insanları ürünlerini denemeye yönlendirmek için alışılmadık ve "yamyamca" bir yol izlemeye karar verdi. Markanın bildiğiniz tüm hamburgerleri unutturacak ürününü görenler büyük şaşkınlık yaşarken, "insan eti" detayı pes dedirtti.

"İNSAN ETİ TADINDA BİTKİ BAZLI BURGER"

Insider'ın haberine göre, Avrupa merkezli "Oumph!" şirketi, İnsan Eti Tadında Bitki Bazlı Burger'i geliştirdi. Şirket, burgerinin tadının tıpkı insan eti gibi olduğunu iddia etti. Dikkat çeken bir diğer nokta ise şirketin bu ürün geliştirilirken hiçbir insanın zarar görmediğini açıklama ihtiyacı duyması oldu.

Şirketin kurucu ortağı Anders Linden bir YouTube videosunda, “Burgerimizi, insanların hangi tat ve dokuya sahip olduğunu öğrenir öğrenmez geliştirdik." dedi.

Bunun yanı sıra Oumph! şirketi, geçen yıl Cadılar Bayramı'nda, İsveç'in başkenti Stockholm’de "şimdiye kadarki en korkunç bitki bazlı yiyecekleri" sunan bir yemek kamyonu kurmuş ve insan tadındaki burgerinin kampanyasını yapmıştı.

ÖDÜL KAZANDILAR

Reklam kampanyasının arkasındaki LOLA MullenLowe isimli ajans, et severleri bitki bazlı ürünlerin "herhangi bir etin tadını taklit edebileceğine" "ikna etmek" istediklerini belirtti. LOLA MullenLowe Kreatif Direktörü Tomas Ostilglia, "Ve elbette bir çözüm, bitki bazlı lezzetli bir insan eti burgeri yapmaktı" şeklinde konuştu. Reklam kampanyası, yaratıcı pazarlama topluluğu için uluslararası bir festival olan Cannes Lions Festivali'nde Gümüş Ödül kazandı.

Burgerin ise soya, mantar ve buğday proteininin yanı sıra "bitki bazlı yağlar ve gizemli bir baharat karışımı" ile yapıldığı öğrenildi.



