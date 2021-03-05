Bitlis, Bolu, Burdur ve Bursa'da hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri? hafta sonunun başlaması ile merak konusu oldu. Korona virüs ile mücadele kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma yasaklarına, vaka sayıları gözetilerek esnetme getirildi Bitlis, Bolu, Burdur ve Bursa'da yaşayan vatandaşlar ise bu şehirlerde hafta sonu sokağa çıkma yasağı olup olmadığı konusunda araştırmalar yapıyor. Peki, hafta sonu Bitlis, Bolu, Burdur ve Bursa'da sokağa çıkma yasağı var mı? İşte, yanıtı!

Bitlis'te hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?

Koronavirüs risk haritasında düşük riskli iller arasında yer alan Bitlis'te hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanmayacak. Ancak, 21.00 - 05.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması devam edecek.

Bolu'da hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?

Korona virüs risk haritasında yüksek riskli iller arasında yer alan Bolu'da hafta sonu sokağa çıkma yasağı Cumartesi uygulanmayacak ancak, Pazar günleri Bolular evde kalmaya devam edecek.

Burdur'da hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?



Korona virüs risk haritasında çok yüksek riskli şehirlerden biri olan Burdur'da vatandaşlar Cumartesi günü sokağa çıkabilecek fakat Pazar günü boyunca saat 05.00'a kadar sokağa çıkma kısıtlaması devam edecek.

Bursa'da hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?

Korona virüs risk haritasında yüksek riskli şehirler arasında yer alan Bursa'da Cumartesi günü sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacak. Ancak, Bursalılar Pazar gününü saat 05.00'a kadar evde geçirecek.

