Bitlis’in Tatvan ilçesinde yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

Alınan bilgilere göre kaza, Tatvan Şehirlerarası Otobüs Terminali önünde meydana geldi. Bitlis - Tatvan arasında yolcu taşımacılığı yapan Ferdi Uslu yönetimindeki 13 J 0172 plakalı minibüs, Bitlis’ten Tatvan’a gelirken Tatvan Otogarı önündeki Cumhuriyet Caddesi üzerinde dönüş yapan İbrahim Durgun yönetimindeki 16 FD 013 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Kazada yaralanan, otomobil sürücüsü İbrahim Durgun ile aynı araçtaki Aynur Durgun ve minibüs sürücüsü Ferdi Uslu ile minibüsteki 9 yolcu, kaza yerine çağırılan ambulanslarla Tatvan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Öte yandan kaza ile ilgili inceleme sürerken, kazada yaralanan yaralılardan 2'sinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
İHA
Nefes kesen operasyon! Kırmızı bültenle aranan mafya lideri İstanbul'da yakalandı!
Diyarbakır'da insanlığın bittiği an! Bu kadarına da pes
2018-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) lisans sonuçları açıklandı|KPSS sonuç sorgulama
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den flaş karar! Kadınların emeklilik yaşını düşürdü
Dört bakandan ortak açıklama! 'AB ile sonuç alabileceğimiz konulara odaklanacağız '
"Yerli ve milli"ye genelgeli teşvik! 81 ile gönderildi
Rezaletin böylesi! Meğer öğrencisiyle ilişkiye girip...
Rezillikte son nokta! Bunu da yaptılar
İYİ Parti'den açıklama: En derin ekonomik kriz yaşanacak
Müthiş keşif! Yıllardır yakacak diye kullanmışlar ancak...
Kemal Kılıçdaroğlu: Erdoğan ispat etsin siyaseti bırakırım!
Okuyucu Yorumları 0 yorum