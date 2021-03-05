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Bitlis şehitlerinin naaşları Ankara’ya getirildi

05.03.2021 14:36 | Son Güncelleme:
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Bingöl’den Tatvan’a giden askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan 11 askerin naaşları, cenaze töreni için Ankara’ya getirildi.Bingöl’den Tatvan’a gitmek için havalanan Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na ait Cougar tipi helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Korgeneral Osman Erbaş, Jandarma Kurmay Albay Şentürk Aydınyer, Kurmay Pilot Yüzbaşı Tayfun Kureş, Yüzbaşı Salih Sarıoğlu, Kurmay Pilot Yüzbaşı Gökhan Uysal, Astsubay Kıdemli Başçavuş Mehmet Demir, Astsubay Kıdemli Üst Çavuş Ömer Umulu, Astsubay Kıdemli Üst Çavuş Nazmi Yılmaz, Teknisyen Kıdemli Çavuş Şükrü Karadirek, Piyade Uzman Çavuş Hakan Gül ve Piyade Uzman Çavuş Tolga Demirci’nin naaşları, Elazığ’da düzenlenen törenin ardından Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde düzenlenecek devlet töreni için Ankara’ya getirildi.

Bingöl’den Tatvan’a giden askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan 11 askerin naaşları, cenaze töreni için Ankara’ya getirildi.
Bingöl’den Tatvan’a gitmek için havalanan Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na ait Cougar tipi helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Korgeneral Osman Erbaş, Jandarma Kurmay Albay Şentürk Aydınyer, Kurmay Pilot Yüzbaşı Tayfun Kureş, Yüzbaşı Salih Sarıoğlu, Kurmay Pilot Yüzbaşı Gökhan Uysal, Astsubay Kıdemli Başçavuş Mehmet Demir, Astsubay Kıdemli Üst Çavuş Ömer Umulu, Astsubay Kıdemli Üst Çavuş Nazmi Yılmaz, Teknisyen Kıdemli Çavuş Şükrü Karadirek, Piyade Uzman Çavuş Hakan Gül ve Piyade Uzman Çavuş Tolga Demirci’nin naaşları, Elazığ’da düzenlenen törenin ardından Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde düzenlenecek devlet töreni için Ankara’ya getirildi. Burada düzenlenecek törenin ardından şehitlerin naaşları defnedilmek üzere Etimesgut Havalimanı’ndan memleketlerine uğurlanacak.

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