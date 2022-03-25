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Bitlis’te hastane bile kara gömüldü: 40 yaşındayım ilk kez görüyorum

25.03.2022 09:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bitlis'te dün bir evin kara gömülmesinden sonra bu kez de 400 yataklı hastane binasının kara gömüldüğü görüldü. Kentte yaşayan vatandaş Ferit Olcay, “Şu an Bitlis Tatvan Devlet Hastanesi'nin önündeyiz. Çok kar yağmış. Elimizde çorbamız ile hastane önünde bekliyoruz. Hiç böyle bir mart ayı görmemiştim. 40 yaşındayım, ilk defa böyle bir mart ayı gördüm. Mart ayında nereden baksak 5 metre kar yağdı. Ocak ayında bu kadar kar yağmamıştı. Mart ayına ‘dert ayı’ derler, hakikaten öyle oldu'' dedi.

Bitlis’te hastane bile kara gömüldü: 40 yaşındayım ilk kez görüyorum

Meteorolojik verilere göre bu yılki kış mevsiminde 10 metreye yakın kar alan Bitlis’te nisan ayına sayılı günler kalmasına rağmen kar yağışı hala devam ediyor. Geceli gündüzlü devam eden karla mücadeleye rağmen birçok köy yolunun kapalı olduğu kentte birçok ev ve araç kar yığınları altında kayboldu. Kentte kar yağışının en yoğun olduğu yerlerin başında ise Tatvan-Bitlis arasında yer alan Rahva bölgesi geliyor. Bölgede bulunan 400 yataklı Tatvan Devlet Hastanesi de yoğun kar yağışından nasibini aldı. Yer yer 10-15 metreyi bulan karda hastane binasının ilk iki katı adeta kara gömüldü. Yağan kara ek olarak çatıdan düşen karların da üzerine eklenmesiyle birlikte kara gömülen hastane binasının kar altında kalan bazı giriş kapıları geçici olarak kapatıldı.

Hastaneye gelen hastalar ise gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü. Araçlar tüneli anımsatan yollardan geçerek hastaneye ulaşabildi.

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''HİÇ BÖYLE MART AYI GÖRMEMİŞTİM''

Bu yıl mart ayının çok çetin geçtiğini söyleyen Ferit Olcay, “Şu an Bitlis Tatvan Devlet Hastanesi'nin önündeyiz. Çok kar yağmış. Elimizde çorbamız ile hastane önünde bekliyoruz. Gidecek bir yerimiz olmadığı için karla uğraşıyoruz. Çatılardan gelen karlara dikkat etmemiz gerekiyor. Yollar tünel gibi olmuş. Bu sene mart ayı çok çetin geçti. Hiç böyle bir mart ayı görmemiştim. 40 yaşındayım, ilk defa böyle bir mart ayı gördüm. Mart ayında nereden baksak 5 metre kar yağdı. Ocak ayında bu kadar kar yağmamıştı. Mart ayına ‘dert ayı’ derler, hakikaten öyle oldu ve bizi bitirdi” diye konuştu.

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10 yılda bir bu kadar karın yağdığını söyleyen Mazlum Aysal ise, “Hayatımda ilk defa böyle bir kar gördüm. Duyduklarıma göre bu kadar karın yağması 10 yılda bir oluyormuş” şeklinde konuştu.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
kar yağışı Bitlis
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