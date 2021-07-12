Bitlis'te korkunç kaza! Bir anda yola atlayan çocuğa araç çarptı

Alınan bilgilere göre kaza, Tatvan ilçesinin Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi.

Kaza yerindeki güvenlik kameralarına anbean yansıyan görüntülerde Cumhuriyet Caddesi’nde annesiyle birlikte yürüyen bir çocuğun annesinin elinden kaçarak hızla yola atladığı görülüyor. Kontrolsüz şekilde koşarak yola atlayan küçük çocuğa yoldan geçen araçlardan biri çarptı.

AĞIR YARALANDI

Çarpmanın etkisiyle küçük çocuk yola savrulurken, araç daha sonra yol kenarındaki çöp konteynerine çarpıp durabildi. Kazaya karışan çocuk kanlar içinde kalıp ağır şekilde yaralanırken, çevredekiler tarafından 112'ye haber verilmesiyle olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan, kazaya karışan küçük çocuğun hastanedeki tedavisi sürerken, kazayla ilgili soruşturma ise devam ediyor.

(İHA)

