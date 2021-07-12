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  4. Bitlis'te korkunç kaza! Bir anda yola atlayan çocuğa araç çarptı

Bitlis'te korkunç kaza! Bir anda yola atlayan çocuğa araç çarptı

12.07.2021 09:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bitlis'in Tatvan ilçesinde bir aracın çocuğa çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgilere göre kaza, Tatvan ilçesinin Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi.

Kaza yerindeki güvenlik kameralarına anbean yansıyan görüntülerde Cumhuriyet Caddesi’nde annesiyle birlikte yürüyen bir çocuğun annesinin elinden kaçarak hızla yola atladığı görülüyor. Kontrolsüz şekilde koşarak yola atlayan küçük çocuğa yoldan geçen araçlardan biri çarptı.

AĞIR YARALANDI

Çarpmanın etkisiyle küçük çocuk yola savrulurken, araç daha sonra yol kenarındaki çöp konteynerine çarpıp durabildi. Kazaya karışan çocuk kanlar içinde kalıp ağır şekilde yaralanırken, çevredekiler tarafından 112'ye haber verilmesiyle olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan, kazaya karışan küçük çocuğun hastanedeki tedavisi sürerken, kazayla ilgili soruşturma ise devam ediyor.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Bitlis
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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Kardeş o ne hız, frene bile çocuğa çarptıktan 2sn sonra basabiliyorsun.
Kazadır tamam da o araç kaç km hız ile gidiyordu. Trafik Kurallarını bir türlü öğrenemedik, bazılarını da bike bile çiğneyoruz. Artık çok geç, tüh tüh, vah vah, keşke diyeceğimize trafik kurallarına uyalım. Küçük bir can, yaşayacak, yapacak çok şeyi var daha. İyileşir inşallah. Ama böyle durumları yani kural ihlali yapan sürücüler yüzünden oluşan trafik kazaları kaza statüsünden çıkarılmalı.
araç hızlı, birde anne çocuğun kolunu be kadar gevşeklerininse tutuyordu elind2n kurtulan bebe biranda araç altında sürükleniyor

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