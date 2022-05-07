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Bitlis'te tespit edilen patlayıcı imha edildi

07.05.2022 12:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında Bitlis'te tespit edilen patlayıcının imha edildiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bitlis İl Jandarma Komutanlığınca, nokta istihbaratına dayalı olarak, Bitlis-Merkez ilçe Üçevler köyü kırsalında 06 Mayıs 2022 tarihinde icra edilen operasyonda; toprağa gömülü vaziyette 1 kg. plastik patlayıcı, 10 metre infilaklı fitil, 1 adet kesilmiş roketatar harp başlığı, 2 adet boş büyük tüp ele geçirilmiş ve emniyetli bir şekilde imha edilmiştir" denildi.

Terörle Mücadele Operasyonlarına bölge halkının da desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde devam edildiği vurgulandı.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Bitlis
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