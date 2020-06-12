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  4. Bitlis Valiliği duyurdu: Kentte etkinlikler ikinci emre kadar yasaklandı

Bitlis Valiliği duyurdu: Kentte etkinlikler ikinci emre kadar yasaklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2020 22:35 | Son Güncelleme

Bitlis genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, yapılması planlanan her türlü eylem ve etkinlik ikinci emre kadar yasaklandı.

Bitlis Valiliği duyurdu: Kentte etkinlikler ikinci emre kadar yasaklandı

Bitlis Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunca, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri gereği, il genelinde yapılması planlanan eylem ve etkinliklerin yasaklanması kararı alındığı belirtildi.

İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelgeler kapsamında, ülkede yaklaşık 180 bin kişinin hastalanmasına ve 4 binden fazla kişinin vefat etmesine sebep olan Kovid-19 salgınının, gerçekleşebilecek her türlü toplu eylem ve etkinliklerde vatandaşlara bulaşma riskinin bulunduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bundan dolayı ilimiz genelinde Kovid-19 salgını emniyet tedbirleri kapsamında açık alanlarda yapılması planlanan her türlü eylem ve etkinlikler ile bu eyleme destek vermek amacıyla ilimize gelen şahısların ve araçların ilimiz sınırları içinde girişlerinin, başka illerde gerçekleşmesi planlanan eylem etkinliğe katılım amacıyla ilimizden çıkışlarının, İl İdaresi ile Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri kanunlarının ilgili maddelerine istinaden yasaklanmasına, alınan kararlara uyulmaması ve aksi davranılması durumunda her seferinde olmak üzere Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesi gereğince, 392 lira idari para cezasının kolluk kuvvetlerince uygulanmasına oy birliğiyle karar verilmiştir." (AA)

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