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Bitlis’te 2 terörist etkisiz hale getirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 21.10.2019 12:48 | Son Güncelleme

Bitlis’te jandarma ekiplerince yürütülen operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen istihbarı çalışmalar neticesinde Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı unsurlarınca merkez ilçe kırsalında Şehit Jandarma Binbaşı Zafer Akkuş 2019-73 Operasyonu’nun icra edildiği belirtildi.

Bitlis’te jandarma ekiplerince yürütülen operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen istihbarı çalışmalar neticesinde Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı unsurlarınca merkez ilçe kırsalında Şehit Jandarma Binbaşı Zafer Akkuş 2019-73 Operasyonu’nun icra edildiği belirtildi. Açıklamada, “İcra edilen operasyonda BTÖ mensuplarıyla sıcak temas sağlanmış, çıkan çatışmada 2 BTÖ mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Güvenlik güçlerimiz, bölge halkımızın da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla ilimiz genelinde operasyonları arttırarak, terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürecektir” denildi.

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