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Bitlis’te 300 kilo EYP ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2020 11:31 | Son Güncelleme

Bitlis’te güvenlik güçleri tarafından yürütülen arama tarama faaliyetleri sırasında toprağa gömülü şekilde bulunan 300 kilo el yapımı patlayıcı (EYP) imha edildi.Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan istihbarı çalışmalar sonucunda, merkeze bağlı Karınca Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk bölgesi olan Ortakapı köyü mevkiinde arama tarama faaliyeti icra edildiği belirtildi.

Bitlis’te 300 kilo EYP ele geçirildi

Bitlis’te güvenlik güçleri tarafından yürütülen arama tarama faaliyetleri sırasında toprağa gömülü şekilde bulunan 300 kilo el yapımı patlayıcı (EYP) imha edildi.
Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan istihbarı çalışmalar sonucunda, merkeze bağlı Karınca Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk bölgesi olan Ortakapı köyü mevkiinde arama tarama faaliyeti icra edildiği belirtildi. Açıklamada, “İcra edilen arama tarama faaliyetinde; Ortakapı köyü kırsalı Bitlis-Baykan karayolu üzerinde bulunan köprü altında, geçmiş dönemden döşendiği değerlendirilen uzaktan kablo komutalı, amonyum nitrat ile güçlendirilmiş 300 kilo EYP ele geçirilmiştir. Ele geçirilen EYP, cumhuriyet savcısının talimatı ile olay yerinde Patlayıcı İmha Timi (PAMİT) unsurlarınca müdahale edilerek imha edilmiştir. Olay ile ilgili adli tahkikata başlanılmıştır. Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla ilimiz genelinde operasyonlarını arttırarak, terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürecektir” denildi.

Bitlis’te 300 kilo EYP ele geçirildi

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